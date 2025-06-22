Ege’de, ihracatını en çok artıran gıda sektörü hububat bakliyat yağlı tohumlar oldu

EKONOMİ / İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 7 tarım birliği arasında, 2025 yılının 5 aylık döneminde ihracatını en çok artıran birlik olan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYMİB), son 1 yıllık süreçte 1 milyar 30 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı ve 2024 yılındaki kayıplarını telafi etti. Birlik, yılın ilk 5 ayında ihracatını yüzde 12’lik artışla 432 milyon dolardan 483 milyon dolara çıkardı.

Bitkisel yağ sektörü açık ara liderliğini sürdürüyor

Ege Bölgesi’nden yapılan hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatının alt sektörlerinde bitkisel yağ sektörü açık ara liderliğini sürdürüyor. 2024 yılının ocak – mayıs döneminde 213 milyon dolar olan bitkisel yağ ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 25’lik artışla 268 milyon dolara yükseldi. Bitkisel yağ sektörü, EHBYMİB’in toplam ihracatında yüzde 55’lik dilimle temsil edildi.

Son 10 yılda büyük bir gelişim gösteren kedi-köpek maması sektörü, 2025 yılının ilk 5 ayında 57,5 milyon dolarlık ihracatla alt sektörler arasında ikinci sıranın sahibi oldu. Üçüncü basamakta 44,5 milyon dolarlık ihracatla çikolatalı şekercilik mamulleri yer aldı. Aynı dönemde Ege Bölgesi’nden 28 milyon dolarlık yağlı tohumlar ihraç edilirken, hububattan mamul ürünlerden elde edilen döviz tutarı 27 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Gıda müstahzarları 17,8 milyon dolar, baharatlar 14 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Değirmencilik ürünlerinden 8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Muhammet Öztürk: “İhracat artışının ikinci yarıda devam etmesini bekliyoruz”

2024’te emtia fiyatlarındaki düşüş kaynaklı ihracatta gerileme yaşadıklarını, 2025’te tekrar artışa geçtiklerini söyleyen EHBYMİB Başkanı Muhammet Öztürk, Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının Türkiye genelinde 2025 yılının 5 aylık diliminde yüzde 4,2’lik artışla 5 milyar 18 milyon dolardan 5 milyar 230 milyon dolara çıktığını belirtti. Öztürk, “Ege Bölgesi’nde daha başarılı bir ihracat performansı ortaya koyduk. İhracattaki artışın 2025 yılının ikinci yarısında da devam etmesini bekliyoruz. 2025 yılı sonunda 1 milyar 100 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Ege Bölgesi’nin en önemli ihraç kalemlerinden biri olan haşhaş tohumunda en büyük ihraç pazarımız Hindistan’a ihraç izni çıkması halinde 1 milyar 200 milyon dolar ihracat rakamına ulaşabiliriz” diye konuştu.

En çok ihracat Cezayir, Libya ve Suudi Arabistan’a yapıldı

EHBYMİB, 2025 yılının beş aylık döneminde en çok ihracatı 76,3 milyon dolarla Cezayir’e gerçekleştirdi. Cezayir’e ihracatını yüzde 38 artıran EHBYMİB, Libya’ya ise ihracatını yüzde 32’lik yükselişle 33 milyon dolardan 43,7 milyon dolara çıkardı. Suudi Arabistan’a ihracat yüzde 53’lük sıçrayışla 11,9 milyon dolardan 18,2 milyon dolara çıktı. Ege Bölgesi’nden hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında öne çıkan diğer ülkeler 17,4 milyon dolarla Cibuti, 14 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri olurken, Tunus’a ihracat yüzde 467’lik rekor artışla 2 milyon dolardan 11 milyon dolara çıktı. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ihraç edilen ülke sayısı 140 oldu.