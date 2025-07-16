ASKON Konya, şehrin ekonomisine yön veriyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya iş dünyasının etkin aktörlerinden biri olan ASKON Konya Şubesi, şehirdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirmek ve derneğin gelecek vizyonunu paylaşmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, sanayiden ihracata, istihdamdan dijital dönüşüme kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yapıldı. Çimen, Konya’nın üretim gücüne dikkat çekerek, ASKON’un bu gücü daha ileri taşımak adına yürüttüğü çalışmalar ve hedefler hakkında bilgi verdi.

Başkan Çimen, Konya ekonomi gündemi ve ASKON’un çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “ASKON Konya Şube Başkanı görevini yürütüyorum. Bugün burada, geçtiğimiz aylarda göreve gelen yeni yönetimimizi ve şahsımı sizlere tanıtmak, Konya sanayisinin mevcut durumunu değerlendirmek hem de ASKON Konya Şubesi olarak yürüttüğümüz çalışmaları ve gelecek hedeflerimizi sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Katılımınız ve ilginiz için teşekkür ediyorum” dedi.

“Konya’yı daha yukarı taşımakla yükümlüyüz”

Konya’nın Anadolu’nun üretim üssü olduğunu savunarak, “Konya, sadece tarımın değil, aynı zamanda sanayinin de lokomotif şehirlerinden biridir. Gelişen sanayi altyapısı, nitelikli iş gücü ve güçlü girişimcilik kültürüyle Anadolu’nun üretim üssü olmaya devam etmektedir. Bugün itibariyle Konya’da 3000’in üzerinde ihracatçı firma faaliyet göstermektedir. Makine imalatı, otomotiv yan sanayi, döküm, tarım makineleri, ayakkabıcılık ve gıda sektörleri öne çıkan üretim alanlarımızdandır. Konya, 3,5 milyar dolar ihracatla Türkiye’nin ilk 10 şehri arasına girmeyi başarmıştır. Dış ticaret hacmimiz her geçen yıl artmaktadır. Özellikle Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetlerine yapılan ihracatlar hızla artmaktadır. Bu veriler Konya’nın üretim gücünü, rekabetçiliğini ve sanayideki potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerini kullanan Başkan Çimen, bu potansiyelin yeterli olmadığını ve daha da yukarı taşımakla yükümlü olduklarını söyledi.

“Konya iş dünyasına yön veriyoruz”

Faaliyetler hakkında da bilgiler veren Çimen, “ASKON Konya Şubesi olarak, iş dünyasının değişen dinamiklerine uyum sağlayan, üyelerimizin üretim, yatırım ve ihracat kapasitelerini artırmayı hedefleyen birçok faaliyeti sürdürüyoruz. Sanayi ve yatırım odaklı yurtiçi ve yurtdışı iş gezileri düzenliyoruz. Son dönemde hem Avrupa, Asya ve körfez ülkeleri ile temaslarımız oldu. Eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle KOBİ’lerin kurumsallaşma süreçlerine destek oluyoruz. Üniversitelerimizle iş birliği içinde yürüttüğümüz projelerle genç istihdamını artırmaya ve sanayici-öğrenci arasındaki mesafeyi kapatmaya çalışıyoruz. Yeni Nesil Aile Şirketi Yönetimi, Dijital Dönüşüm, Yapay Zekâ ve Endüstri 4.0 konularında farkındalık seminerleri düzenliyoruz. Sadece ekonomik değil; aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de hareket ediyoruz. Gönül coğrafyamıza yardım kampanyaları, eğitim bursları ve çevresel farkındalık projeleri yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Yusuf Çimen, ASKON Konya Şubesi’nin ilerleyen süreçte önemli hedefleri olduğunu söyleyerek, “Konya sanayisinin ihracat kapasitesini 5 yıl içinde 5 milyar dolara çıkarması için sürükleyici güç olmak; teknoloji odaklı üretimi destekleyecek yeni kümelenme modelleri geliştirmek; genç girişimcilere ve kadın sanayicilere özel destek mekanizmaları oluşturmak; yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında sanayicilerimize yol haritası sunmak; Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde Konya’yı bir “Yüksek Katma Değerli Üretim Üssü” haline getirmek gibi hedefler doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.