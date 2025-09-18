Çakırözer “Zirai don desteği çiftçiye hayal kırıklığı yaşattı”

Eskişehir/Ekonomi

Zirai don felaketinden etkilenen çiftçilerin uzun süredir beklediği destek rakamları açıklandı. Ürün türüne göre dekar başına 4bin 200 ile 6 bin 500 arasında değişecek rakamlar çiftçiyi tatmin etmedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, açıklanan rakamlara tepki göstererek, “TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonumuz geldi, Mihalıççık’ta hep birlikte kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunduk, üreticiyi dinledik. Sadece kiraz bahçelerinde dekar başına zarar 19, 20 bin liraydı! Ama açıklaya açıklaya 6500 lira açıkladılar. O da yüzde yüz zarar gören tarlalar için! Bu para kiraz üreticisinin budama parasını çıkarmaz. Ayıptır, günahtır” dedi.

Tarım İl Müdürlüğü’nün Eskişehir’deki don zararı için 96 milyon lira tespitte bulunduğunu söyleyen Çakırözer, “Mihalıççık’taki toplantıda İl Müdürlüğü 96 milyon zarar açıkladı. Bu rakamlara hep birlikte itiraz ettik. 96 milyon az dedik! Komisyon Başkanı ‘bu rakamlar cep harçlığı gibi bir şey, gerçek zarar daha çok’ demişti. Eskişehirli çiftçiye 50-60 milyon anca verecekler! Sadece Mihalıççık kiraz üreticisinin zararı 1,5 milyar lira. Çiftçi bu destekle hangi borcunu ödeyecek. İktidar çiftçiyi tamamen gözden çıkardı, toprağa küstürdü. Yazıklar olsun!” dedi.

Üreticilerin taleplerini dinlediler ama!

Nisan 2025’te Türkiye genelinde yaşanan zirai don felaketi Eskişehir’in de aralarında olduğu birçok şehirde çiftçi ve üreticileri perişan etti. Kiraz, badem, ceviz, kayısı, şeftali, üzüm, incir, elma gibi birçok ürün dondan etkilendi. Tarlada ürün olmayınca tezgahta kiraz gibi meyvelerin fiyatı fırladı. Meclis’te kurulan Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu ise Eskişehir’in de aralarında olduğu dondan etkilenen şehirlerde incelemelerde bulunarak, ortaya çıkan zararı yerinde tespit etti, üreticilerin taleplerini dinledi. Çiftçiler uzun zamandır don felaketi nedeniyle yaşadıkları zararın karşılanmasını beklerken, hafta sonu Resmi Gazete’de açıklanan destek rakamlarında kiraz için 6500, ceviz ve badem için 5000 gibi rakamların açıklanması çiftçileri hayal kırıklığına uğrattı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, dondan etkilenen çiftçiler için açıklanan rakamlara tepki göstererek, TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’nun Mihalıççık’ta gerçekleştirdiği ziyarete dikkat çekti.

Sadece kiraz için 1,5 milyar lira zarar var

Çakırözer, temmuz ayında Mihalıççık’ta gerçekleştirilen toplantıda kiraz bahçelerinde bir dekar için 19, 20 bin, toplamda 1,5 milyar zarar olduğunu söylediklerini dile getirerek, açıklanan rakamların devletin kendi kurumu Tarım İl Müdürlüğü’nün ortaya çıkardığı hasar tespit raporlarının da çok altında kaldığını söyledi.

"Çiftçiyi gözden çıkardılar"

Çakırözer şu açıklamayı yaptı:

“Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu yaptığımız çağrı sonrası temmuz ayında Mihalıççık’a geldi ve dondan etkilenen kiraz üreticilerimizin yaşadığı mağduriyeti yerinde inceledi. Mihalıççık ilçemizde kiraz bahçelerinde yüzde yüz zarar vardı. Tarım İl Müdürlüğü oluşan zararı 46,5 milyon TL olarak açıkladı. Biz o toplantıda rakamlar az, zarar daha büyük dedik. Ama görüyoruz ki devletin kendi kurumunun hesapladığı rakamı bile çiftçiye çok görmüşler. Ne Mihalıççık ne Eskişehir dondan gördüğü zararın karşılığını alamadı. AK Parti çiftçiyi gözden çıkardı. Çiftçi üretmesin vatandaş da sofrasında sebze, meyve yiyemesin diyorlar. Bu yıl tezgâhta kirazın kilosunun 800 liralara çıktığını gördük. Artık kiraz da göremeyeceğiz!”

Komisyonun önerileri çiftçinin talepleri yok sayıldı

Alanda ve komisyonda çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar ve ortaya çıkan tespitlere ilişkin de destek paketinde herhangi bir düzenlemenin yer almamasını da eleştiren Çakırözer, “Dondan etkilenen tüm üreticiler, çiftçiler destek alsın. Çiftçilerin tarım kredi ve bankalara olan borçları ertelensin dedik. Mihalıççık'ta 19 bin liranın altında verilecek herhangi bir desteğin çiftçimizin, üreticimizin zararını karşılamayacağını söyledik. Ama görüyoruz ki hepsi göz ardı edilmiş. Çiftçi bu rakamlara değil gelecek yıla hazırlanmak var olan borçlarını ödeyemez! Rakamlar girdi maliyetlerini dahi karşılamayacak.” dedi.