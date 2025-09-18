Kesikbaş “Yeni nesil lokomotifler, milli projeler Eskişehir’de hayat bulsun”

Eskişehir/Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), kent sanayisinin en önemli değerlerinden biri olan TÜRASAŞ’ın üretim gücüne ve geleceğine sahip çıkmaya devam ediyor. ESO’nun üye firmaların geniş katılımlarıyla gerçekleştirdiği “Fikir Sofrası” buluşmalarının bir sonucu olarak hayata geçirilen TÜRASAŞ Tedarikçi İşbirliği Toplantısı, raylı sistemler alanında çalışan Eskişehirli firmaları TÜRASAŞ ile aynı masada buluşturdu. Toplantıya TÜRASAŞ Bölge Müdürü Mustafa Karakoyun ve ESO Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Fatih Düş, Raylı Sistemler kümelenmesi Başkanı Ramazan Yanar da katıldı.

Eskişehir Yeni Nesil Lokomotif ve Tren Setlerinin Üretimini İstiyor

Eskişehir Sanayi Odası başkanı Celalettin Kesikbaş yaptığı değerlendirmede, “Tedarikçi buluşması, katılımcılar için yalnızca teknik bir ziyaret değil, aynı zamanda milli bir heyecan vesilesi oldu. Fabrika sahasında sergilenen projeler, Eskişehir’in raylı sistemler alanındaki köklü birikimini ve mühendislik gücünü gözler önüne serdi. Sanayiciler, milli projelere katkı sağlamanın gururunu yaşarken, Eskişehir’in TÜRASAŞ ile birlikte küresel raylı sistem üretiminde daha güçlü bir konuma yükseleceğine inançlarını dile getirdi. Bir demiryolu kenti olan Eskişehir, sahip olduğu geçmiş ve kabiliyetlerle, ülkemizin yeni nesil lokomotif ve tren setleri projelerine ev sahipliği yapmaya hazırdır” ifadelerine yer verdi.

Geleceğin Teknolojilerine Talibiz

Buluşma kapsamında ESO üyesi firmaların, TÜRASAŞ tesislerini ziyaret ederek üretilen projeleri yerinde incelediğini ve potansiyel işbirliği imkanlarını değerlendirdiğini belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir, 130 yılı aşkın süredir demir rayların başkentidir. Bugün burada gördüğümüz E5000 lokomotifi ve diğer projeler, hepimiz için milli gurur kaynağıdır.

Biz istiyoruz ki, yeni nesil lokomotifler, tren setleri ve milli projeler Eskişehir’de hayat bulsun. Çünkü bu şehrin sanayicisi, mühendisi, işçisi bu güce, bilgiye ve azme sahiptir. Türkiye’nin raylı sistemler alanındaki lider merkezlerinden biri olan Eskişehir, geleceğini demir raylarda görüyor. Eskişehir sanayisi, sadece bugünün değil, geleceğin de teknolojilerine talip olduğunu açıkça ortaya koydu” açıklamasında bulundu.