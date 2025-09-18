Kesikbaş “KOBİ’lerimizin üretim ve yatırım planlarını zorlaştırmaktadır”

Eskişehir/Ekonomi

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’de faaliyet gösteren firmaların Ağustos ayı ihracatının geçtiğimiz yıla göre %10,51 düşerek 351 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Bununla birlikte, ihracatta yılın ilk 8 ayında 2024’e kıyasla %7,73 oranında artış sağlanarak 3,05 milyar dolara ulaşılmasının, sanayicilerimizin üretim ve ihracat gücünün zor da olsa devam ettiğinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Karşılaştığımız Zorluklar Göz ardı Edilmemeli

ESO Başkanı Kesikbaş açıklamasında, “Türkiye geneli de benzer bir seyir izliyor. Ocak–Ağustos döneminde ihracat %4,3 artışla 178,1 milyar dolar olurken ithalat %5,6 artışla 238,2 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Kısa vadede yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye ve Eskişehir’in ihracatındaki artış, küresel pazarlarda rekabet etme kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Ancak bu olumlu tabloya rağmen sanayi sektörümüzün karşılaştığı zorluklar göz ardı edilmemelidir. Finansmana erişimde yaşanan güçlükler, yüksek faiz oranları, artan maliyetler ve piyasalardaki belirsizlikler, özellikle KOBİ’lerimizin üretim ve yatırım planlarını zorlaştırmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Üretimin Gücü Her Türlü Zorluğun Üstesinden Gelebilir

Sanayicilerimizin beklentisinin, üretim ve ihracatı destekleyecek adımların daha güçlü şekilde atılması olduğunu belirten Kesikbaş, “Özellikle ihracat odaklı yatırımlarda uygun koşullarda krediye erişimin kolaylaştırılması, enerji maliyetlerinin öngörülebilir seviyelerde tutulması ve yüksek katma değerli üretimi teşvik eden politikaların güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu adımlar atıldığında, Eskişehir ve Türkiye sanayisinin daha güçlü bir büyüme ivmesi yakalayacağına yürekten inanıyoruz. Eskişehir Sanayi Odası olarak, şehrimizin ve ülkemizin ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyor, sanayicilerimizin üretim gücü ve ihracat kabiliyetinin her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır olduğunu vurguluyoruz. Bununla birlikte, sürdürülebilir bir başarı hikayesi yazabilmemiz için doğru ekonomik zeminin oluşturulması gerektiğini de bir kez daha hatırlatıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.