MÜSİAD, terörsüz Türkiye için kolları sıvadı

MERSİN/EKONOMİ



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır’da Terörsüz Türkiye temasıyla toplandı. Genel Başkan Burhan Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunun Türkiye’nin önündeki yıllarını şekillendireceği belirtildi. MÜSİAD olarak bu vizyonun taşıyıcılarından biri olmak ve sürece destek vermek istediklerini vurgulayan MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, “Genel Başkanımız Burhan Özdemir’in de ifade ettiği gibi, yeni dönemle birlikte, Türkiye’nin dört bir yanındaki şube ve temsilciliklerimizle bu vizyona ortak olarak katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Toplantıda alınan en önemli ve tarihi kararlardan biri ise bölge illerindeki şube başkanlarından oluşan özel bir Terörsüz Türkiye Çalışma Grubu’nun oluşturulması oldu. Söz konusu grubun yalnızca iş dünyasının değil, Türkiye’nin fikir, bilim ve kanaat hayatının temsilcilerini de içerecek şekilde genişletildiği de kaydedildi. Türkiye’nin en yakıcı meselelerinden biri olan terörle mücadelede yeni bir eşiğin, umut dolu bir bakış açısıyla aşıldığının aktarıldığı toplantıda, “MÜSİAD öncülüğünde yürütülen ‘Terörsüz Türkiye Çalışma Grubu’ faaliyetleri kapsamında hazırlanan detaylı rapor; güvenli bir gelecek için yalnızca güvenlik tedbirlerine değil, kalkınma, istihdam, eğitim ve sosyal bütünleşme odaklı çok yönlü bir mücadele modeline işaret etmektedir” ifadelerine yer verildi.



“Gençler işsizliğe değil üretime yönelecek”

Gerçekleştirilen toplantıda alınan vizyon kararlardan bahseden Başkan Kayan “Gençlerin işsizliğe değil üretime yöneldiği, kadınların sosyal hayatta daha güçlü olduğu, ekonomik kalkınmanın güvenli yaşam alanları oluşturduğu, ahlaki ve manevi değerlerin yeniden ihya edildiği bir Türkiye’yi inşa etmeyi amaçlamaktadır” şeklinde konuştu.



“Birlikte üretmeye ve birlikte yürümeye davet ediyoruz”

Çalışma grubunun temel yaklaşımından da bahseden Başkan Kayan, “Silahların sustuğu, fikirlerin konuştuğu ve kalkınmanın umut doğurduğu bir toplumsal atmosfer, hepimizin ortak idealidir. İl bazında hazırlanan raporların ortak olarak ortaya koyduğu gerçek ise şudur ‘Terörsüz bir Türkiye, yalnızca bir güvenlik meselesi değil; aynı zamanda bir adalet, kalkınma ve vicdan meselesidir.’ Bugün ülke olarak bu hedefe bir adım daha yaklaştık. MÜSİAD olarak toplumun tüm kesimlerini bu vizyona katkı sunmaya, kardeşlik hukukunu büyütmeye, birlikte üretmeye ve birlikte yürümeye davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.



“Adalet ve vicdan meselesidir”

Alınan kararlar ile ilgili MÜSİAD Mersin olarak üzerlerine düşen bütün görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını vurgulayan MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Sayın Genel Başkanımız bu toplantıda kalkınma, güvenlik, kültürel birliktelik ve istihdam gibi temel hususlarda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştur. ‘Terörsüz Türkiye’, sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda adalet ve vicdan meselesidir” ifadelerini kullandı.



“Tüm kesimler bu vizyona katkı vermeli”

Sürecin sadece MÜSİAD’la sınırlı olmadığını, tüm toplum kesimlerinin bu vizyona katkı sunması gerektiğini belirten Kayan, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Genel Başkanımızın öncülüğünde ve genel merkezimizin vizyonuyla bizler de sahada aktif çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Terörden arındırılmış bir Türkiye, özellikle lojistik ve ihracatta önemli potansiyele sahip Mersin gibi kentlerin stratejik rolünü artıracaktır. Bu tarihi süreçte MÜSİAD Mersin olarak görevimizin başındayız ve kararlıyız” diye konuştu.



Öte yandan toplantıya yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım sağlanırken, her şehir için özgün raporlar hazırlandı. Raporda, “Terörün damarlarını kesmenin yolu, gönüllere dokunmaktan geçer” ifadesi öne çıktı.