Ege’nin doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 80’e ulaştı

EKONOMİ / İZMİR

2025 yılının ilk yarısında Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatta üçüncü sırada 685 milyon dolarlık ihracat performansıyla madencilik sektörü yer aldı. 2023’te Ege Bölgesi’nden en çok ihracat yapan beşinci sektör olan madencilik sektörü, 2024’te dördüncü sıraya, 2025’te üçüncü basamağa çıktı. Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin (EMİB) ihracatına en büyük desteği doğal taş sektörünün verdiğini söyleyen EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Doğal taş ihracatımızın yüzde 80’ini işlenmiş doğal taş ihracatı oluşturdu” dedi.

2025 yılının ilk yarısında Türkiye’nin madencilik ihracatının yüzde 1’lik artışla 2 milyar 840 milyon dolardan 2 milyar 870 milyon dolara ilerlediğini söyleyen Alimoğlu, EMİB’in 2025 yılı ilk yarısında ihracatını yüzde 10’luk artışla 623 milyon dolardan 685 milyon dolara çıkardığını, bu sayede Ege Bölgesi’nde zirvenin üçüncü sırasına adlarını yazdırdıklarını dile getirdi.

Doğal taş ihracatının, yüzde 11’lik artışla 328 milyon dolardan 364 milyon dolara çıktığını söyleyen Alimoğlu, “Ham ve blok halinde doğal taş ihracatımız yüzde 6 artışla 68 milyon dolardan 72 milyon dolara çıkarken, işlenmiş doğal taş ihracatımız ise yüzde 12’lik artışla 261 milyon dolardan 292 milyon dolara çıktı. Doğal taş ihracatımızın yüzde 80’ini işlenmiş doğal taş ihracatı oluşturdu. Doğal taş ihracatında birim fiyatımız da yüzde 5 artış gösterdi” dedi.

EMİB’in ilk 6 aylık performansında metalik cevherler ihracatının yüzde 20’lik artışla 127 milyon dolardan 153 milyon dolara çıktığını aktaran Alimoğlu, “Endüstriyel mineraller ihracatı yüzde 2’lik artışla 143 milyon dolar oldu. Ege’den toplam maden ihracatımızda Çin 188 milyon dolarla ilk sıradaki pazarımız oldu. Onu 128 milyon dolarla ABD takip etti” diye konuştu.

Türkiye’nin, maden sektöründe güçlü bir aktör olmaya devam ettiğini vurgulayan Alimoğlu, “İhracat rakamlarımızdaki artışa rağmen, sektörümüzü ciddi anlamda etkileyen ekonomik zorluklar da mevcut. Kur ile enflasyon arasındaki makas hızla açıldı, enerji ve işçilik maliyetleri yükselişte. Döviz kurlarını baskılayan gelişmeler, rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor. Özellikle fiyat rekabetinde agresif davranan ülkeler yanında, bazı pazarlarda zorlandığımızı dillendirmek zorundayım. Buna rağmen, Türk doğal taşı kalite ve çeşitlilik açısından dünya çapında büyük ilgi görüyor. 2025 yılının ikinci yarısı için umutlarımızı koruyoruz. Avrupa’da inşaat sektörünün toparlanması, ABD’de devam eden talep ve Orta Asya’daki projelerin canlanması, ihracatımıza pozitif yansıyabilir. 2025 yılı sonunda 1,5 milyar dolar ihracat seviyesi ulaşmak için önümüzdeki dönemde Kenya, Meksika, Fas ve Tunus gibi pazarlara ticaret heyeti organizasyonları planlıyoruz. Katma değerli ihracata yatırım yaparak sürdürülebilir ihracat hedeflerimize kavuşmak için AMORF Doğal Taş Tasarım Yarışmamızda da 2025 yılı finalistlerimizi yeni belirledik. Finalimizi Eylül ayında gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı 2026 başvuruları başladı

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu uzun yıllardar gerçekleştirdiği, doğal taş sektöründe dünyanın en büyük üç fuarından biri olan Xiamen Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı 16-19 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek. EMİB, 2026 yılı başvurularını almaya başladı.