Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli: “Gelecek yürüyüşümüz milli savunmayla güçlenecek”

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Ekonomi Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz 2016 gecesi sokağa inen demokrasi karşıtlarının, milli iradeye darbe vurmak istediğini anımsatan Tekli, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara akın eden vatandaşlarımız, demokrasi destanı yazdı. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.



Yerli imkânlar ve teknolojilerle gerçekleştirilen milli savunma hamlelerinin Türkiye’nin varlığını güvenle sürdürmesine katkı koymaya devam edeceğini vurgulayan Tekli, “Türk mühendislerin imzasını taşıyan tank, helikopter, hava savunma radarı, ateşli silah ve görüntüleme sistemleri, ithalatı azaltarak tam bağımsızlık sağlıyor. Üretilen değerler ihracatla da ekonomik kalkınmaya büyük katkı sunuyor. Türkiye’nin çalışkan ve idealist girişimcileri olarak, hemen her alandaki katma değerli üretimimizi Mersin OSB’de sürdürüyoruz. 756 hektar alan üzerine kurulu 3 ayrı bölgemizdeki 220 girişim grubu, çeşitli sektörlerdeki imalatıyla fark oluşturuyor. Savunma sanayinde faaliyet gösteren 20 firmaya da ev sahipliği yapıyor, yeni dönemde özellikle milli savunmanın merkezi olmak istiyoruz” diye konuştu.



Savunma, havacılık ve uzay sanayiinde milli kabiliyetleri birleştirerek yerli üretime katkı verecek altyapıya, tecrübeye ve bilgi birikimine sahip olduklarını aktaran Tekli, kentte savunma sanayi yatırımı yapmak isteyen her kurum ve girişimciye uygun arsa bulunduğunu bildirerek, “Yeni bölgelerimizi yatırıma hazırlıyoruz. Makine Kimya Endüstrisi, Aselsan, Havelsan ve Roketsan’a istenen büyüklükte fabrika arazisi ayarlayacağımızın sözünü veriyoruz. Bu alanda birçok hevesli yatırımcıyı bünyesinde barındıran şehrimiz, lokasyonu ve lojistik avantajlarıyla öne çıkıyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı ve Uluslararası Mersin Limanı başta olmak üzere geniş demir ve karayolu ağımızla, yatırımcılar için cazip imkânlar sunuyoruz” ifadelerini kullandı.