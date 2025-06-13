Eskişehir Ticaret Borsası’nda sezonun ilk arpa satışı yapıldı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, törende yaptığı konuşmada tarımın sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Zeydan, “Yeni harman döneminin öncelikle üreticilerimize, tüccarlarımıza, sanayicilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Toprak varsa, gıda varsa ve bu gıdaya sağlıklı bir şekilde ulaşılabiliyorsa, bizler de varız. Bu anlamda tarım ve gıda üretimi hayati bir öneme sahip. Savunma sanayi kadar stratejik bir alan olan tarım, toplumların geleceğini doğrudan etkiliyor” dedi.

“Kaliteli ve çeşitli üretime odaklanıyoruz”

Konuşmasında Eskişehir’in tarım potansiyeline de değinen Zeydan, bölge çiftçisinin nitelikli üretim konusundaki çabasına dikkat çekerek, “Eskişehir’de tarımımıza sahip çıktığımıza inanıyorum. Daha kaliteli, daha geniş yelpazede ürün yetiştirmeye gayret ediyoruz. Borsa olarak da bu sürecin her aşamasında üreticilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Emek ve alın teri değer buluyor”

Eskişehir Ticaret Borsası’nın üretici ile piyasa arasında köprü görevi gördüğünü ifade eden Zeydan, tarımsal ürünlerin gerçek değerinde alıcı bulmasının önemine dikkat çekti. Zeydan, “Borsamızda gerçekleştirilen bu tür sembolik satışlar, hem üreticinin emeğini görünür kılıyor hem de ürünlerin değerinin oluşmasına katkı sağlıyor. Üreticimizin alın teri, burada kıymet buluyor” diye konuştu.