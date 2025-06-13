ESİAD, 40. yılında Eskişehir için değer katmaya devam ediyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

1985 yılında Eskişehir’in ilk, Türkiye’nin TÜSİAD ve BUSİAD’dan sonra 3. SİAD’ı olarak kurulan ESİAD, Türkiye’nin en köklü ve en etkin Sanayici ve İş İnsanları dernekleri arasında yer alıyor. Bu yıl 40. kuruluş yılını kutlayacak olan ESİAD, bu yıla özel programları ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Ülkemizin en eski iş dünyası sivil toplum kuruluşlarından biri olarak, 40. yılına ulaşan ESİAD, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öncelikle Eskişehir, sonra bölgemiz ve ülkemiz için iş dünyasının ve toplumun sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bir bakış açısıyla sahip çıkmaya devam ediyor. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kenan IŞIK, “40. yaşına ulaşan şehrimizin bu değerli kurumu olarak, şehrin tüm paydaşları ile birlik ve beraberlik içinde ihtiyaç duyulan konularda, yapıcı çözüm önerileriyle bölgesel, sektörel ve ulusal alandaki sosyal ve ekonomi politikaların oluşturulmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Özellikle, ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini kamuoyu ve karar mercilerine aktararak şehrimiz, bölgemiz ve Türkiye ekonomisi için çalışacağız. ESİAD bu yeni dönemde, küresel etkileri dikkate alarak, Eskişehir’in tüm sektörleri, kurum ve kuruluşları ve şehrin bileşenleri ile birlikte uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olacaktır” diye konuştu.

“Eskişehir’in küresel hedeflere uyumlu yol haritası güncellenmeli”

Son birkaç yıl içinde yaşanan olaylar ile ekonomik, sosyal ve sektörel olarak hızla değişen konuların önemine dikkat çeken Işık; “Değişimin bu denli hızlı ve farklı olduğu böylesine kritik bir dönemde Eskişehir’in sahip olduğu birikim ve kabiliyetler ile tarihsel geçmişinden gelen gücü unutmamak gerekiyor. Özellikle kritik sanayi ve hizmet sektörleri ile şehrin dinamiklerini göz önüne alarak küresel hedefler ile yol haritasının güncellemesi gerekliliği kaçınılmaz bir sorumluluktur. Bu anlayış içerisinde, belirlenen amaç ve hedeflere dönük olarak, özel kurum ve kuruluşlarla, siyaset kurumu, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle, üniversite ve araştırma kurumlarıyla, şehrin tüm paydaşları ile etkili ve verimli bir iş birliği içinde hareket edilmesi önemlidir” dedi.

Eskişehir olarak, küresel ve ulusal dengelerin değişimi ile gelinen son noktada sahip olunan birikim ve kabiliyetler ile şehrin dinamiklerinin doğru yönlendirilmesi ve yönetilmesi durumunda önemli fırsatların ortada olduğunu ve bunların hızla değere dönüşebilme ihtimalinin bulunduğunu vurgulayan Işık, “ESİAD olarak bu yeni dönemde Gençlik ve Eğitim, Kadın, Yeşil ve Dijital Dönüşüm Platformlarımız ile şehrimizin ve bölgemizin bu önceliklerle gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Esiad, yeni dönemde gençleşen yapısıyla birlik ve beraberliği sürdürecek”

Yeni dönemde ESİAD olarak daha gençleşerek güçlenen yapısı ve Yönetim Kurulu ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm paydaşların aktif katılımı ile birlik ve beraberlik içinde olacaklarını vurgulayan Kenan Işık, sonuca odaklı bir anlayışla değer üreten şehrin bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.