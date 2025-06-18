Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi, Ege’de Denizli ile başladı

DENİZLİ / EKONOMİ

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2019’da Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte başlattığı Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi’ne (MEİP) Şırnak, Bingöl, Yalova, Sivas ve Eskişehir ile yapılan protokolün ardından Ege Bölgesi’ndeki ilk il olarak Denizli de eklendi. Proje, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Denizli Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile start aldı.

Günümüzde okuldan işe geçişin en gelişmiş ekonomilerde dahi temel bir sorun haline geldiğini belirten DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Nitelikli mesleki eğitim mezunu işgücüne olan talep arttı. Geçtiğimiz yıl mesleki eğitimle ilgili meslek liselerimizde sanayicilerden oluşturduğumuz bir hami çalışmasını başlatmıştık. Bu çalışmanın temelinde maddi bir yardım, teçhizat, makine yardımı gibi yardımların dışında; amacımız genel olarak müfredatla ilgili sıkıntılarda eğitime sanayi bakış açısı verebilmekti. Bu proje kapsamında yollarımız, İstanbul Sanayi Odası’yla kesişti. Onların MEİP programıyla bu işi daha kapsamlı, daha profesyonel yaptıklarını gördük ve bu konuda iş birliği yapmaya karar verdik” dedi.

Protokolün ilk fazında Denizli'deki 33 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin üçte birinin sürece dahil edildiğini açıklayan Kasapoğlu, orta vadede Honaz, Çardak, Bozkurt, Çivril ve Sarayköy başta olmak üzere sanayinin organize olduğu tüm ilçelerden okulların sisteme entegre edileceğini söyledi. Amaçlarının, sanayicinin talep ettiği alanlardan mezun olan öğrencinin işsizlik sorunu yaşamayacağı, niteliğinin kaybolmayacağı ve iyi ücretlere kavuşacağı bir kurgu yaratmak olduğunu ifade etti.

Özhamaratlı: Eğitim – sanayi iş birliği konusunda deneyim aktaracağız

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özharamatlı da projenin Denizli’de mesleki ve teknik eğitimin gelişimine katkı sağlamak adına atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bu süreçte, Denizli’ye mesleki eğitim-sanayi iş birliği konusundaki tüm bilgi ve deneyimimizi aktarmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. İş birliğimizin Denizli sanayi ekosistemine ve mesleki eğitimin güçlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunmasını temenni ediyoruz, daha da önemlisi katkıda bulunacağını somut olarak görüyoruz” dedi.

Denizli’de 200 binden fazla öğrenci ve 15 binden fazla öğretmenle eğitim öğretim hizmeti verdiklerini belirten İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, MESEM’ler ve çıraklık

eğitimleri olmak üzere yaklaşık 20 bin öğrenciyle de mesleki eğitime devam ettiklerini dile getirdi.