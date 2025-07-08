Kurt “Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz”

Eskişehir/Ekonomim

Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, “Ahşabın Sesi” temasıyla Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesindeki Hicri Sezen Meydanı’nda sanatseverleri buluşturdu. Japonya’nın yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 8 sanatçının katılımıyla gerçekleşen festivalde, sanatçılar 7 gün boyunca canlı performanslarla ahşap heykeller üretti. Festivalin sonunda, ortaya çıkan eserler Ahşap Eserler Galerisi’nde açılan özel sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Festival kapsamında geleneksel hale gelen ağaç dikim etkinliği de bu yıl devam etti. 71 Evler Mahallesi Adalı Halil Sokak’ta oluşturulan “Umut Ormanı” için fidanlar toprakla buluşturularak, sanatı doğayla buluşturan anlamlı bir mesaj verildi.

Boş masa dikkat çekti!

Festival alanında sanatçıların eserlerinin sergilendiği alanda yer alan boş bir masa dikkatlerden kaçmadı. Festival öncesi sanatçıların rahat çalışabilmeleri için tüm hazırlıklar tamamlanmış, her bir sanatçıya özel alanlar oluşturulmuştu. Gerekli tüm malzeme ve ekipmanlar çadırlara yerleştirilmişti. Ancak festivale İran’dan katılması beklenen sanatçı Sheida Shokrgozar, İsrail-İran savaşı nedeniyle etkinliğe katılamadı. Bu duruma bir tepki olarak, hem festival hem de sergi alanında Shokrgozar’a ayrılan masa boş bırakıldı. Masanın üzerine sanatçının fotoğrafı ve festivale neden katılamadığını anlatan bir açıklama yerleştirildi. Boş masa, savaşın sanata yansıyan sessiz bir protestosu olarak hem festival hem de sergi alanında yerini aldı.

Sadece ülkemizde değil, iran’da da, dünyada da barış olmalı

Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nin son gününde, festival boyunca üretilen eserlerin hep birlikte izleneceğine dikkat çeken Başkan Kurt, “Bu festivalde asıl olan; dostluktu, barıştı, katılımdı… Ve biz bunları burada hep birlikte başardık. Ancak ne yazık ki, dünyada hiç istemediğimiz bir savaş yüzünden İranlı sanatçımız aramızda olamadı. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ki; sadece ülkemizde değil, İran’da da, dünyada da barış olmalı. "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz” dedi.

Odunpazarı Tarihi Bölge’nin Eskişehir’in en önemli tarihi noktalarından biri olduğunun belirten Başkan Kurt, sergi açılışın yapıldığı Ahşap Eserler Müzesi’nin içinde bulunduğu Kurşunlu Külliyesi’nin 1525 yılında inşa edildiğini söyledi. Külliyenin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Başkan Kurt, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Biz hem bu tarihi mirasa sahip çıkıyoruz hem de geleceğe sanatı taşıyarak bir iz bırakmak istiyoruz. Amacımız, bu alanın üst düzey bir sanat merkezi olması.

Konuşmaların ardından Japonya’dan Yuki Ito, Eskişehir’den Cumhur Sarı, İstanbul’dan Eda Taşlı, Bursa’dan Onur Kaya, Muhammed Enes Yetişkul ve Yağız Akdoğan, Tekirdağ’dan Selin Varol ve Antalya’dan Turgut Koçak’ın festival boyunca yaptıkları eserlerin sergi açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından da Başkan Kurt, protokolde bulanan diğer isimler ve Eskişehirli sanatserlerle birlikte sergi alanını gezdi. Başkan Kurt ve protokol üyeleri sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı.

Odunpazarı’nda geleceğe umut dikildi

Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali kapsamında gelenekselleşen ağaç dikim etkinliği bu yıl da unutulmadı. Festival çerçevesinde 71 Evler Mahallesi Adalı Halil Sokak’ta “Umut Ormanı” için fidan dikimi gerçekleştirildi. Festivalde bir yandan ömrünü tamamlamış ağaçları ahşap heykel sanatına kazandıran belediye, diğer yandan doğaya yeni yaşam alanları armağan ediyor. Sanatçılar ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, doğaya nefes, geleceğe umut olmak amacıyla onlarca fidan toprakla buluştu. Daha önce Barış, Özgürlük ve Adalet Ormanları ile başlatılan bu gelenek, bu yıl “Umut Ormanı” ile devam etti. Fidan dikim etkinliğinde Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile sanatçılar adına festivale Bursa’dan katılan Yağız Akdoğan birer konuşma yaptı. Akdoğan, konuşmasında usta şair Nazım Hikmet’in “Davet” adlı şiirini okudu.

“Bu ormanın her ağacı ülkemize umut ve huzur getirsin”

Konuşmasında İzmir, Bilecik, Hatay’da çıkan orman yangınlarına dikkat çeken Başkan Kurt, Toprağa dikilen her fidanın geleceğe atılan bir adım olduğunu vurguladı. Sadece birer fidan değil, aynı zamanda adalete, eşitliğe ve özgürlüğe olan inancın da dikildiğini belirten Başkan Kurt, bu ormanın her ağacının Türkiye’ye umut ve huzur getirmesini diledi. Başkan Kurt, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Şuanda 5-6 bölgede ormanlar yanıyor. 100 yıllardır dikilmiş ve yaşayan ormanları yok etmek 2025 yılında Amerika’nın, Almanya’nın kıskandığı bir ülkeye nasip oldu. Bu çok olumsuz bir iş. O nedenle Umut Ormanı’nın dikilişi önemli. Umut Ormanı, şu açıdan da önemli; kötü yönetilen Türkiye’de iyi işler olabilmesi için mücadele eden insanlara yapılan haksız operasyonlar ve hukuksuz tutuklamalar nedeniyle çeşitli hapishanelerde yatan belediye başkanlarımızın, bu yıl için umut yılı olması dileğiyle, bu yıl onlar ve Türkiye için umutlu bir yıl olması dileğiyle atılan tohumlardır. Ben, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Festivale katılıp, bizi onurlandıran sanatçı dostlarımıza özellikle teşekkür ediyorum çünkü festivalin de sürdürülebilir olması gerekiyor. Biz bunu 8 festivaldir gerçekleştiriyoruz. Sanat, bilim ve özgürlük yan yana olmadığı sürece hiçbir işe yaramaz.”