Dönmez "Eti maden işletmelerine 469 işçi alınacak"

Ekonomim/Eskişehir

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve TBMM Türkiye-Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile birlikte Seyitgazi ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Seyitgazi ilçe merkezinde esnaf ve pazar yeri ziyaretleri gerçekleştiren Dönmez, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Dönmez, esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. Muharrem ayı vesilesiyle düzenlenen aşure programına da katılan Dönmez, alanda toplanan vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Programda gençler, yaşlılar ve çocuklar uzun kuyruklar oluşturarak aşureden aldı.

Başvurular İşkur üzerinden başladı

Pazar yerinde küçük yaştaki çocuklarla da bir araya gelen Dönmez, onlara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıttı. Ziyaret kapsamında Bardakçı Mahallesi’ne de geçen Dönmez, kısa süre önce yangın yaşanan bölgede incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Dönmez, yangının yol açtığı hasarla ilgili bilgi alarak sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Seyitgazi, ziyareti sırasında Eti Maden İşletmeleri bünyesinde yapılacak işçi alımları hakkında da bilgi veren Dönmez, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’ne 214 kişi olmak üzere toplamda 469 sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı. Başvuruların 7 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başladığını hatırlattı

Talepleri dinledik önerileri not ettik

Dönmez, “Seyitgazi’de hemşehrilerimizle bir araya gelmek, aşuremizi paylaşmak, çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Eskişehir’imizin her köşesinde birlik ve kardeşlik ruhunu daha da güçlendireceğiz,” ifadelerini kullandı. Milletvekili Fatih Dönmez'e teşekkür eden İl Başkanı Gürhan Albayrak ise şu ifadeleri kullandı: "Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile birlikte Seyitgazi ilçemizde programlarımız doludizgin geçti. Hemşehrilerimizin taleplerini dinledik, önerilerini bizzat not ettik."