Hüseyin Kış’tan milletvekillerine çağrı: “Yerli araçlarda hurda teşvik uygulaması hayata geçirilmeli”

MERSİN/EKONOMİ



Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Hüseyin Kış, “Bu teşvikin 2023 yılında yürürlüğe girmesinin planlandığını ancak bazı gecikmeler nedeniyle uygulamanın 2025 yılına ertelendiğini hatırlatan Hüseyin Kış, “Ne yazık ki 2025 yılının ilk 6 aylık zaman diliminde bu yönde bir adım atılmadı. Hurda teşvikinin hem vatandaşa hem ekonomiye hem de çevreye, doğaya büyük faydaları olacaktır. TBMM’nin sayın başkanı ve tüm milletvekillerimiz tatile girmeden bu önemli konuyu gündeme getirmeli ve gerekli kanun düzenlemesi yapılmalıdır” dedi.



Dış ticaret açığına işaret etti

İş dünyasının daralma yaşadığı, finansa erişimde güçlük çektiği, halkın da satın alma gücünün düştüğü bu süreçte yerli araçlarda hurda teşvikinin ülke ekonomisini canlandıracağını, eski ve çevre kirletici araçların trafikten çekilmesini sağlayacağını, yeni ve daha çevre dostu araç satışlarının artacağını, vatandaşın eski ve sürekli tamir gören araçlardan kurtulacağını, otomotiv sektörünün canlanacağını ifade eden Kış, hurda teşvik uygulamasının Türkiye’nin dış ticaret dengesinin düzelmesine de destek sunacağını dile getirdi.



“Hava kirliliği azalacak”

Hurda teşvikinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel açıdan da önemli faydalar sunduğuna dikkat çeken Hüseyin Kış, “Ülkemizde eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesiyle hava kirliliği azalacaktır. Daha temiz bir çevre oluşmasına destek sunulacaktır. Öte yandan hurda araçların geri dönüştürülmesiyle doğal kaynakların korunmasına ve atık miktarının azalmasına da vesile olunacaktır. TBMM’de görev yapan tüm milletvekillerimizin bu önemli konuyu meclis gündemine getirmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Güvenlik ve iş hacmine işaret etti

25 yaş üstü araçların trafikte kazalara sebebiyet verdiğini vurgulayan, fren ve yürüyen aksam konusunun son derece tehlike arz ettiğini söyleyen Hüseyin Kış, “Bu olumsuzluk da trafik kazalarında ölüme sebebiyet vermektedir. Hem yolcu hem de sürücü güvenliği dikkate alınmalıdır. Öte yandan hurdaya ayrılan araçların geri dönüşümdeki ayrıştırma işlemleri de yeni istihdam alanı sağlayacak, yeni bir iş hacmi oluşacaktır” diye konuştu.