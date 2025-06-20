Deri sektörü katma değerle alım gücü yüksek pazarlarda ihracata tutunacak

EKONOMİ / İZMİR

Ayakkabı ve saraciye sektörlerinde dünyanın en büyük pazarı İtalya’da Expo Riva Schuh Garda Bags Fuarı’nda 103. kez kuruldu. Türk ayakkabı ve saraciye sektörü 95 firmayla en büyük pazaryerinde yerini aldı. Expo Riva Schuh Garda Bags Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu 12. Kez Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından üstlenildi. İtalya’da, uluslararası katılımda Çin’in ardından Türkiye’nin dünya ikincisi olduğunu dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Garda’da Avrupa’daki ekonomik resesyonun devam ettiğini gözlemlediklerini, Türkiye’de maliyetlerdeki artış nedeniyle basic ürünlerde dünyadaki rakiplerle fiyat rekabetine giremediklerini, Türk deri sektörünün katma değerli ürün ithal eden pazarlarda rekabet edebileceğini söyledi.

Garda Fuarı genel olarak iyi geçmese de pazarda Türk deri sektörünün varlığını sürdürdüğünü göstermek adına yer alınması gerektiğini dile getiren Zandar, “Garda Fuarı’nın son günü katılımcı firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde yüzde 80’lik kısım, ihracat bağlantılarında geçen yıllara göre düşüşler olduğunu dile getirdi. Fuarın verimli geçtiğini beyan edenlerin oranı yüzde 10’da kaldı. Diğer yüzde 10 ise; çok verimsiz bir fuar geçirdiklerini ifade ettiler. Avrupa pazarındaki tedirginlik devam ediyor. Avrupa’da 2024 yılında mağazaların sayısında yüzde 18 düşüş yaşandı. Rusya Federasyonu sadece Çin’den alışveriş yapmaya devam ediyor. Amerika bizler için bir alternatif olabilecek potansiyele sahip. Onlar da belirsizlikler yüzünden karar veremiyorlar” diye konuştu.

ABD Ayakkabı Perakendecileri Derneği ile görüştüler

Fuar süresince, ayakkabı ve saraciye sektörleri açısından hedef pazar konumundaki ABD’de gerçekleştirilebilecek ortak etkinlikler kapsamında ABD Ulusal Ayakkabı Perakendecileri Derneği Başkanı Mark Denkler ile bir toplantı yaptıklarını da paylaşan Zandar, “Türkiye’de maliyetlerdeki artış nedeniyle basic ürünlerde dünyadaki rakiplerimizle fiyat rekabetine giremiyoruz. O nedenle Türk deri sektörü katma değerli ürün ithal eden pazarlarda rekabet edebilir. ABD pazarını bu nedenle önemsiyoruz. ABD pazarında ihracatımızı artırabileceğimize inanıyoruz. Türk deri sektörünün 2025 yılı ocak – mayıs döneminde ihracatı yüzde 4 azalışla, 650 milyon dolardan 627 milyon dolara düşerken, ABD’ye ihracatımız yüzde 22’lik artışla 19,5 milyon dolardan 23,7 milyon dolara yükseldi. ABD pazarı bize umut veriyor” diye konuştu.

Halil Gündoğdu: “2026 için çalışmalara başladık”

Garda Bags bölümünde düzenlenen uluslararası networking etkinliğinde ise Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu yer aldı. Gündoğdu, Türkiye’nin saraciye sektöründeki üretim ve ihracat potansiyelini yabancı alıcılara tanıttı. Expo Riva Schuh Garda Bags Fuarı’nın bir sonraki edisyonunun 10-13 Ocak 2026 tarihlerinde düzenleneceğini ifade eden Gündoğdu, Garda Fuarı’nın uluslararası fuarlar arasında en doğru ayakkabı çanta fuarı olarak öne çıktığını, Garda Fuarı’na katılan firmaların verimli sonuçlar aldıklarını, 2026 yılında Garda Fuarı’nda Türk ayakkabı ve saraciye sektörlerinin yoğun bir katılımla yer almaları için bugünden çalışmalara başladıklarını vurguladı.