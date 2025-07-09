Denizli rekabet gücünü dijitalleşerek artıracak

İREM CEYLİN DEMİRCAN / DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri panelinde, Denizli'nin ekonomik dönüşüm süreci ele alındı. Panelde konuşan Denizli iş dünyasının temsilcileri, sanayiden ihracata, eğitimden tarıma kadar birçok alanda dijitalleşmenin kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiğine dikkat çektiler. Panelistler dijitalleşmenin iş gücünü nitelikli hale getirme ve ihracatta rekabet gücünü artırma aracı olduğunun da altını çizdiler.

Selim Kasapoğlu: “İkiz dönüşüm de odağımızda”

Uygulanan sıkı para politikası yüzünden sanayide ve ihracatta daralmalar yaşadıklarını ifade eden Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Döviz kurunun baskılanması, faizin hala yüksek seyretmesi rekabet gücümüzü bozdu. Sanayicinin dayanacak durumu kalmadı. Bizler kurumlar olarak mücadele etmeye çalışıyoruz. Mücadelenin unsularında biri de model fabrika oldu. Üniversite sanayi işbirliğinin güzel bir örneği olan model fabrikada enerji tüketimlerinden depolama alanlarına kadar verimliliğin nasıl artırılabileceğine dair eğitimler vereceğiz. Dijital dönüşüm yanında yeşil dönüşüm de çok önemli. Bu bu da odağımızda olacak” ifadelerini kullandı.

Uğur Erdoğan: “Dijital dönüşüm artık bir zorunluluk”

Pandemi küresel savaşlar ve bunların getirdiği maliyet artışlarıyla dünya ve küresel ticaretin yeni bir sürece girdiğine değinen Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, “Yeniden yapılanmak ve günün koşullarına göre kendimizi güncellemek şart. Ekonomik davranmak, verimliliği arttırmak ve maliyetlerimizi azaltmak birinci önceliğimiz haline geldi. Bütün sektörlerimizde dijitalleşmenin getirdiği verimliliği hep birlikte istişare edip değerlendiriyoruz. Rekabeti sürdürülebilir kılmak için dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. Denizli hep bu konulara aktif adaptasyon göstermiş bir kent. Biz de oda olarak teknik destek projeleri ile firmalarımıza elimizden geldiğince destek olmaya ve kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda eğitim vermeye gayret ediyoruz. Üniversitemiz ile iş birlikleri yaparak öğrencilerimize istihdam kapıları aralıyoruz” dedi.

Hüseyin Memişoğlu: “Müşteriden öğrenmeye devam ediyoruz”

Denizli’nin ihracatçı yapısına değinen ve bugüne kadar müşterilerinden çok şey öğrendiklerini dile getiren Denizli İhracatçıları Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Müşteri hala daha bize bir şeyler öğretiyor. Firmalarımızda bugüne kadar hissetmediği sürdürülebilirlikle ilgili üniteler ve sertifikasyonlar yapıyoruz. DENİB olarak firmalarımızı dijital dönüşüme yönlendiriyoruz ve eğitimler veriyoruz” dedi.

Derya Baltalı: “Denizli dijital dönüşüme hızlı ayak uydurur”

Denizli’nin bir ihracat kenti olduğunu ve bu zamana kadar hep dijitalleşmeye ayak uydurduğunun dile getiren Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı, “1980’li yıllarda Denizli’de ilk kez fax gördük. Bizim için uzaydan gelmiş gibi bir şeydi. Denizli o zamandan beri günün dijital dönüşüm neyse ona ayak uydurmaya çalıştı. Sanayisi ve ihracatçı yapısıyla her zaman bu dönüşüme hızlı adapte oldu. DSO ile kurduğumuz model fabrikada temel amacımız sanayicimize yalın üretim ve dijital dönüşümle verimliliklerini arttırma fırsatı sunmak. Burada süreç iyileştirme, kaynak verimliliği, rekabet gücü ve sürdürülebilirliği arttırmak için çalışmalar yapılıcak. Biz de sanayicimize elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.

İbrahim Tefenlili: “Kendimizi sürekli yenilememiz gerekiyor”

Dijitalleşmenin tarımda da çok önemli olduğunun altını çizen Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, “Dijitalleşme günümüzün şartı. Bunu düzgün bir şekilde kullanmamız, kendimizi sürekli yenilememiz gerekiyor” dedi.