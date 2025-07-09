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Saraç "Birlikteliği daha da güçlendireceğiz"

Eskişehir’de sanayi ve teknoloji ekosistemine yön veren Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP A.Ş.), bölgedeki firmalarla güçlü iletişim ve sürdürülebilir iş birliği hedefi doğrultusunda önemli bir istişare toplantısına ev sahipliği yaptı.

Haber Merkezi
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Saraç "Birlikteliği daha da güçlendireceğiz"
ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, firmaların ATAP ekosistemindeki yerinin çok önemli olduğunu söyledi
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ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, ATAP A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ile teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. Toplantıda, firmaların beklentileri ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alınarak, ortak akıl ve iş birliği temelinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Birlikte büyüyor birlikte üretiyoruz

Toplantıda konuşan ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, firmaların ATAP ekosistemindeki yerinin önemine dikkat çekerek, “ATAP olarak güçlü ve dinamik bir teknoloji ekosistemine sahibiz. Bu yapıyı daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bu ekosistemin en değerli unsurları ise çatımız altındaki firmalarımızdır. Onların başarıları, gelişimleri ve sürdürülebilirliği bizler için son derece kıymetli. ATAP olarak sadece altyapı sağlayan bir yapı değil; firmalarımızla birlikte büyüyen, birlikte üreten bir merkez olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Firmalarımızla birlikte öğreniyoruz

Saraç ayrıca, “Firmalarımızın başarıları, büyümeleri ve ulusal-uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmaları bizim için yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda bir gurur kaynağıdır. Biz, firmalarımızla birlikte öğrenen, birlikte büyüyen ve birlikte üreten bir yapıyız. Bu birlikteliği daha da güçlendirmek için her zaman firmalarımızın yanında olmaya, onları dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

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