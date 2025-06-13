Gelenekten geleceğe mobilyanın akıl ve tasarım merkezi Eskişehir oldu

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir’in Türkiye’de mobilya üretim geleneğinin en eski merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Hakan Korkmaz, “Ahşaba şekil vermeyi bir zanaat olarak gören ustalardan gelen üretim kültürü, bugün hâlâ şehirde yaşatılmakta ve ileriye taşınmaktadır. İşte bu köklü kültür, çağımızın gereklilikleri olan tasarım, teknoloji ve verimlilik kavramlarıyla bir araya gelerek katma değerli üretimin temelini oluşturuyor” diye konuştu.

Tasarım odaklı yeni bir dönüşüm

ESMOS olarak bu mirası sahiplenerek geleceğe taşımak için stratejik adımlar attıklarını vurgulayan Korkmaz, “Eskişehir’in 3 üniversitesi – Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitelerinden mezun olan nitelikli işgücü sektörün en büyük kazanımlarıdır. Ulusal ve uluslararası mobilya trendlerine yön verecek tasarım temelli projeler Eskişehir’den çıkması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bir diğer önemli adımın ise nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi yönünde atıldığını açıklayan Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi ile birlikte yürüttüğümüz projeler sayesinde, mobilya bölümü öğrenci sayısı son yıllarda 6 kat artmıştır. Bu artış yalnızca bir istatistik değil; şehrin gelecekteki üretim gücüne yapılan stratejik bir yatırımdır. Günümüz dünyasında yalnızca üretmek yetmiyor; verimli, çevreye duyarlı ve yenilikçi üretim fark yaratıyor. Türkiye’nin ve Eskişehir’in mobilya sektöründe çok daha büyük başarılara imza atabilmesi için üç ana kavrama odaklanması gereklidir: Tasarım, Verimlilik, İkiz Dönüşüm (dijital ve yeşil dönüşüm). ESMOS olarak tüm üyelerimizle birlikte bu dönüşümün parçası olmayı değil, öncüsü olmayı hedefliyoruz.”

Mobilyada yalnızca üretmeyen, düşünen bir şehir

Eskişehir’in artık sadece üretim yapan değil; aynı zamanda tasarlayan, düşünen ve dönüştüren bir şehir olduğunun altını çizen Hakan Korkmaz, “Geçmişin ustalık mirası ile geleceğin teknolojisini buluşturduğumuz bu süreçte, ESMOS olarak tüm gücümüzle sektörümüzü daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Türkiye mobilya sektörünün geleceği, Eskişehir’in vizyonuyla daha aydınlık olacak” dedi.