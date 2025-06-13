Eskişehir sanayisi Türkiye’nin üretim ve katma değer gücünün merkezinde yer alıyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2025 yılının ilk üç ayında Eskişehir’in ihracatının 1,1 milyar doları aştığını, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre %4,4’lük bir artışı temsil ettiğini belirtti. 2024 yılının genel ihracat rakamı ise yaklaşık 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kentte savunma, havacılık, raylı sistemler ve beyaz eşya gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren firmaların, yüksek teknolojiye dayalı üretimleriyle dünya pazarlarında önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Kesikbaş, “Uçak, helikopter, İHA, kamyon ve tren motorlarının üretildiği, Avrupa’nın önde gelen motor üretim merkezlerinden biriyiz” ifadelerini kullandı.

“İhracatla büyüyen Türkiye’nin kalbi Eskişehir’de atıyor”

Sanayi üretiminin Eskişehir ekonomisindeki ağırlığına da dikkat çeken Kesikbaş, sanayi sektörünün kent ekonomisinin %44’ünü oluşturduğunu ve yaklaşık 90 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını söyledi. Kesikbaş, “Üreten, istihdam sağlayan ve dünyaya açılan bir şehiriz. Bu potansiyeli daha ileri taşımak için hep birlikte çalışmalıyız” dedi.

Öte yandan üretim kadar sürdürülebilirliğin de kritik öneme sahip olduğuna değinen Kesikbaş, ihracatçının karşı karşıya olduğu kur-enflasyon dengesizliğine işaret etti. Kesikbaş, “Döviz kurunun enflasyonla paralel hareket etmemesi, özellikle ithalata bağımlı sektörlerde ciddi maliyet baskısı yaratıyor. Bu durum firmaların uluslararası pazardaki rekabet gücünü zedeliyor” diye konuştu.

Sanayicilerin düşük faizli ve uzun vadeli finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Celalettin Kesikbaş, özellikle yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına odaklanılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda ESO olarak, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat süreci başta olmak üzere karbon ayak izi hesaplaması, sürdürülebilir üretim uygulamaları ve dijitalleşme konularında eğitim, danışmanlık ve proje destekleri sağladıklarını dile getirdi.

Mesleki eğitim ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine de önem verdiklerini ifade eden Kesikbaş, gençlerin nitelikli iş gücüne dönüşmesi ve kentte tutulması için projeler geliştirdiklerini aktararak, “Bu topraklarda doğan gençlerimizin burada istihdam edilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

“Büyümenin yolu üretim ve ihracattan geçiyor”

Türkiye’nin ekonomik büyümesinin yolunun üretim ve ihracattan geçtiğini yineleyen Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir bu yolda güçlü bir örnek olmaya devam edecek. Sanayicimizin her adımında yanındayız. Güçlü sanayi, güçlü şehir; güçlü şehir ise güçlü Türkiye demektir” ifadelerini kullandı.