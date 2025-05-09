KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “Sanayi Üretim Endeksi” hakkında değerlendirmelerde bulundu

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK’in açıkladığı mart ayı “Sanayi Üretim Endeksi” ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmesinde sanayi üretiminin yıllık yüzde 2.5, aylık yüzde 3.4 arttığını ifade eden Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretiminde görülen yıllık 2.5’luk artış ve sermaye malı üretiminde gerçekleşen yüzde 8.2’lik artışı olumlu değerlendiklerini dile getirdi. Zeytinoğlu, “Ancak, kur baskısından dolayı, bölgemizdeki ihracat ve üretimde önemli yavaşlamaların olduğunu biliyoruz” diye vurguladı.

Enflasyon ile mücadelemiz hızlanacak

Önümüzdeki dönem hakkında değerlendirmelerde bulunan Ayhan Zeytinoğlu, Mart ayından sonra artan parasal sıkılaşmanın etkilerinin sanayi üretimini daraltacak yönde yansıyacağını belirtti. Sanayi üretiminde görülen artışların sürdürülebilirliğine dikkat çeken Zeytinoğlu, “Sıkılaştırılmış para politikası kadar yapısal sorunlara yönelik çözümlerin de desteklenmesinin, maliye politikası tarafında ise gelir artırıcı önlemler kadar kamu kesimini de içine alan tasarruflara da öncelik verilmesinin, enflasyonla mücadele sürecimizi hızlandıracağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.