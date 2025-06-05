Mersin’de ‘arı’ gibi çalışanlara, ‘bal’ gibi destek

MERSİN/EKONOMİ



Erdemli İlçesi Karahıdırlı Bal Ormanı’nda gerçekleşen törende, tüm kente siyasi görüş ayrımı yapmaksızın eşit hizmet götürdüklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarımsal ve hayvancılıkla ilgilenen üreticilerin yüklendiği misyona dikkat çekti. Devletin emek vererek üreten herkese destek olması gerektiğini vurgulayan Seçer, “Akaryakıt, gübre ve ilaç maliyetlerinin yüksek olduğu bir ortamda desteğe ihtiyacınız olmaz mı? Arı yetiştiricileri birliğimizle daha önce de proje yaptık, 708 yetiştiriciye malzeme seti ve 300 bal sağım çadırı desteği verdik. Bugünkü tören kapsamında ise Erdemli, Mezitli ve Yenişehir’den 346 arı yetiştiricisine 2 farklı destek sağlıyoruz. Kovan varlığı 50-100 arası olan toplam 40 yetiştiricimize kişi başı 30 kovan veriyoruz. 90 kilogram arı besini ve bir kutu parazit ilacı olmak üzere, toplam 1200 adet arılı kovan veriyoruz. Bunun 5 çıtası arılı olmak üzere, toplam 10 çıtası olacak ve polen tuzaklı. 3 bin 600 kilogram arı besini, 40 kutu parazit ilacı dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Destek süreci sonrasında arı yetiştiricileri ilk yılda bu kolileri çoğaltacaklar. İkinci yılda biz her üreticiye 15 adet boş kovan vereceğiz, onlar 5 çerçeve dolu koloniyle bize tekrar teslim edecekler. Yani bizim verdiğimiz destek kadar iade yapacaklar. İkinci yıl 15 kovan, üçüncü yılında da 15 kovan daha iade edecekler. Toplamda 30 kovan olacak. Biz onu bir başka üreticiye vereceğiz. Arı besini, parazit ilacı desteklerini de vermeye devam edecek, bu çarkı böyle döndürmeyi sürdüreceğiz” dedi.



Arıcılara malzeme desteği de sunacaklarını kaydeden Vahap Seçer, “Mersin Arı Yetiştiriciliği Birliği ve Mut Bal Üreticileri Birliği’ne kayıtlı 1 ila 100 arasında kovan varlığına sahip ve 306’sı bugünkü tören kapsamında olmak üzere 1000 üreticiye destek yapacağız. 1000 üreticiye bir paket içerisinde set olarak 3 kilogram temel petek, 2 adet parazit ilacı ile birer adet arı maskesi, arıcı körüğü, eldiven ve el demirinden oluşan bir malzeme seti desteği de yapacağız. Toplamda 1000 üreticiye 3000 kilogram temel petek, 2000 adet parazit ilacı ve 1000’er adet arıcı maskesi, arıcı körüğü, eldiven ve el demiri teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.



Tarımsal alanda desteklerin arıcılıkla sınırlı olmadığını dile getiren Seçer, 2024 yılında 119 milyon TL olan tarımsal hizmet bütçesini bu sene 215 milyona çıkardıklarını sözlerine ekledi.