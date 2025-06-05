MERGÜMDER Başkanı Cebrail Orman güven tazeledi

Seçimli genel kurulda Cebrail Orman ve Osman Uysal’ın listeleri yarıştı. Katılımın yüksek olduğu seçimde 245 gümrük müşaviri oy kullandı. Cebrail Orman 156, Osman Uysal ise 89 oy aldı. Üyelerinin büyük desteğiyle güven tazeleyen Cebrail Orman seçimin çok güzel bir atmosferde geçtiğini belirterek, sonuçların hayırlı olmasını diledi. Başkan Orman, “Kazanan mesleğimiz ve tüm meslektaşlarımız olmuştur. Bizlere güvenip tekrar göreve layık gören, katılım sağlayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Geçmişte birlikte görev yaptığım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni dönem için oluşturduğumuz Yönetim Kurulu ile birlikte belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmak için yoğun bir gayret içinde olacak ve mesleğimizin sorunlarına çözüm üreteceğiz” dedi.



MERGÜMDER'in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Cebrail Orman (Başkan), Ferudun Gündüz, Elçin Arslan, Mehmet Sabri Akbıyık, Nüket Dülger, Mehmet Şahin Kılıç, Semih Ergin, Necdet Karadağ ve Fatih Gezginci.