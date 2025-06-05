MEÜ akademisyenleri açıkladı ‘Süt ve süt ürünleri’ gıda güvenliğinde en riskli grup

MERSİN/EKONOMİ



British Food Journal adlı Q1 etki faktörlü dergide yayınlanan makalede, tüketicilerin süt ve süt ürünlerinde yapılan gıda hileciliğine yönelik bakış açıları ve farkındalıkları ile gıda hileciliğinden kaçınma davranışlarını etkileyen faktörler incelendi. Araştırmaya katılan tüketicilerin gıda hileciliğinden kaçınma davranışını önemli şekilde etkileyen faktörler elde edilen bulgular doğrultusunda belirlendi ve tüketicilerin gıda hilelerine karşı bilinç düzeylerinin artırılması amaçlandı. Ayrıca, sektörde yer alan işletmelere, pazarlama yöneticilerine ve politika yapıcılara öneriler sunuldu. Gıda hileciliğinin ekonomik kazanç için içerik ve ambalajın kasıtlı değiştirilmesiyle ürünlerin yanıltıcı biçimde tanıtılmasına dayandığından bahseden Prof. Dr. Ayşe Şahin, “Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamızda tüketicilerin hileli süt ve süt ürünlerinden kaçınma davranışlarını etkileyen faktörleri ortaya koymayı amaçladık. Bu çalışma, tüketicilerin gıda hileciliğine yönelik algılarının, farkındalıklarının, tüketici değerlerinin ve bilgi paylaşımının, hileli ürünlerden kaçınma davranışları üzerindeki etkisini bir model içinde ortaya koymuştur” dedi.



Bilgi, farkındalığı artırıyor

Tüketiciler arasındaki bilgi paylaşımının hem algılanan risk hem de gıda hileciliğinden kaçınma davranışı üzerine doğrudan olumlu bir etki bıraktığını dile getiren Doç. Dr. Arzu Seçer ise “Tüketiciler sosyal çevrelerinden, resmi kaynaklardan ve medyadan daha fazla bilgi aldıklarında, gıda hileciliğine yönelik daha yüksek farkındalıkla satın alım yapmaktadır. Bu noktada, doğru ve güvenilir bilgilerle toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesi büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.



Doktora Öğrencisi Gizem Aydan da denetimlerde hileli bulunan gıdalar arasında süt ve süt ürünlerinin yüzde 38’le ilk sırada yer aldığına dikkat çekti.