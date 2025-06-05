5 Haziran Dünya Danışmanlar Günü kutlu olsun

Ferudun GÜNDÜZ

ANADOLU Yönetim Danışmanları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı



Dünyada 100 yılı aşkın bir geçmişe dayanan Yönetim Danışmanlığı Türkiye’de ancak 1990‘lı yılların başında varlığını hissettirmiş ve İstanbul merkezli olarak örgütlenebilmiştir.

Yönetim Danışmanlığı mesleği ülkemizde özellikle metropol şehirler dışında hâlâ yeterince tanınmamakta olan yeni ve saygın bir meslektir.

Bugüne gelmesinde YDD’nin Başkan, Yönetim Kurulları, Meslek Kurulları ve üyelerinin çok önemli fedakârlıkları olmuştur.

Hepsine bu anlamlı gün nedeniyle teşekkürü bir borç biliyorum.

5 Haziran 2025, Dünya Danışmanlar Günüdür. Günümüz kutlu olsun.

Bugün, gerek özel sektör gerekse kamu kuruluşlarının daha iyi yönetilmesine katkı sağlamak ve de şirketlerin ömürlerini uzatmak için stratejik katkı sağlamada profesyonel bir mesleğin hatırlanması gereken bir gündür.

Bu özel ve anlamlı gün nedeniyle; 8 yıldan beridir Anadolu’nun birçok şehrinde üyesi olan Yönetim Danışmanları vasıtasıyla işletmelere hizmet sunan AYDD olarak şirketlerde bir Yönetim Danışmanının metodolojik olarak ne tür çalışmalar yaptığını özetlemek isterim;

1. Mevcut Durum Tespiti; Ülkemizdeki şirketlerin %95’i Aile Şirketi olduğunu dikkate alarak İlk önce Aileyi ele alarak her bir aile için kuyumcu titizliğiyle özel olarak bir Aile Anayasası yazmak için hazırlıklara başlanır. Bir Yönetim Danışmanlığı ve Gizlilik Sözleşmesi imzalanır. Böylece aileye özel sırlar peşinen bir koruma zırhı içine alınır. Bu Aile Anayasası yazma süreci Ailenin büyüklüğüne ve haftalık toplantılara katılma disiplinine bağlı olarak süreç ortalama 4-8 ay sürebilmektedir. Aile Anayasası yazılıp; Aile Konseyi, Aile Meclisi, Temsilciler Meclisi vb. kurumsal yapılar teşekkül ettikten sonra da Anayasa Aile Meclisinin imzasına açılır.

2. Sonra Şirketin Kurumsallaşması için ikinci adıma geçilir. İşletmeye profesyonel şekilde analiz yapmak üzere bir ekip devreye girer ve işletme büyüklüğüne göre (1 hafta ya da 1 ay içinde) satın alma, üretim, satış, pazarlama, Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları, Yönetim Organizasyon vb. tüm işletme proseslerinin röntgenini çeker; Burada A) Şirketin Kurumsallaşma Seviyesi Tespit Anketi, B) Çalışan Memnuniyet Anketi, C) Müşteri Memnuniyet Anketi ve D)Tedarikçi Memnuniyet Anketi ile bilimsel şekilde mevcut durum tespit edilir. Bu konularda hazırlanan rapor Mevcut Yönetim Kuruluna sunulur.



3. Yönetim Kurulu ile varılan konsensüs sonrası a) Yönetim Danışmanlığı Sözleşmesi, b) Gizlilik Sözleşmesi imzalanarak çalışmalara başlanır.

4. Farklı disiplin alanlarında saha deneyimli akademisyenler ve uzmanlardan oluşan ekip; bir Proje Koordinatörü nezaretinde çalışmalarına başlar ve aylık Ara Raporlar ile Yönetime periyodik bilgi aktarılır.

5. ( Sözleşme kapsamında ise). Şirket inceleme aşamasında doğacak İnsan Kaynakları ihtiyacına istinaden yapılacak seçme-yerleştirmede ve İK’nın bütün aşamalarında destek verilebilir.

6. Yapılacak Eğitim İhtiyaç Analizi sonrası ortaya çıkan ihtiyaca göre; Hissedarlar, Beyaz Yakalılar ve Mavi Yakalılar için ayrı ayrı olmak üzere alanında uzman akademisyenlerce eğitimler planlanır, uygulanır ve ölçümlenir.

7. Proje bitiminde yapılacak analizlerle gelinen başarı düzeyi tespit edilir.

8. Yönetim Kurulunun talep etmesi halinde Yönetim Danışmanınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirketin hedefine ulaşması için aylık bazda desteğe devam edilir.

Etik değerlerin titizlikle uygulanması gereken Yönetim Danışmanlığı mesleğini yapacak kişileri Anadolu Yönetim Danışmanları Derneği şemsiyesi altında buluşmaya davet ediyorum.

Türkiye’de ne yazık ki şirketlerin %96’sı ilk 10 yıl içinde muhtelif nedenlerle kapanmakta ve yaşan % 4 ise 2. kuşağa zorlukla geçebilmekte ve ortalama 32 yıl yaşayabilmektedir.

Böylesi bir şirket enkazı oluşumu ancak Yönetim Danışmanlığı mesleğinin doğru anlaşılması ve nitelikli ve etik kurallara uygun Akredite olmuş Yönetim Danışmanı sayısını çoğaltmak ile mümkündür.

Anadolu YDD olarak şirket ömrünün uzatılması için bir çok ilde Ticaret ve Sanayi Odaları ( Mersin, Adana, İskenderun, Hatay ) ve İş İnsanları Derneklerinde bu konudaki çözüm önerilerimizi Konferanslar yoluyla anlatmaya devam etmekteyiz.

Bir Sosyal Sorumluluk Projemiz olan Mersin İstişare Kulübü adlı Düşünce Kulübümüz ile de Mersin ve Türkiye’nin can yakıcı sorunlarını her ay masaya yatırıp; uzman görüşleri doğrultusunda tartışıp raporlar üretip kamuoyu ile dr paylaşmaktayız.

Ülkemizde halen çok kısa olan şirket ömrünü uzatmak ve Yalın Yönetim, Dijitalleşme, Kurumsallaşma gibi inovatif çalışmaları gerçekleştirmek ancak profesyonel Yönetim Danışmanlığı desteği almakla mümkün olabilecektir.

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gerek iş kurarken gerekse işletme devam ederken Yönetim Danışmanlığının rehberliği yaşamsal önem taşımaktadır.

Bu konuda devlet desteklerinin de arttırılması elzemdir.

Tüm Yönetim Danışmanlarının Dünya Danışmanlar Günü kutlu olsun!