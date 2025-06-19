Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Kahramanmaraş’ta

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa ve ihya süreci yoğun bir şekilde süren Kahramanmaraş, iki devlet başkanının ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şehre teşrif etti. Kahramanmaraş Havalimanın’da ikili görüşme gerçekleştiren liderler ardından Azerbaycan Mahallesi’ne hareket ederek deprem bölgesindeki 250 bininci konutların teslim ve kura çekim törenine katılacaklar.