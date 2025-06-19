OSBDER’de Murat Önay yeniden başkan oldu

İZMİR / EKONOMİ

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği’nin (OSBDER) 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Atatürk Toplantı Salonu’nda yapıldı. Türkiye genelinden OSB başkanları ve temsilcilerinin katıldığı genel kurul, geniş bir katılımla gerçekleşti. OSBDER’in yeni kurullarının seçildiği genel kurulda, Murat Önay yeniden başkanlık görevine getirildi.

İAOSB Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ve İAOSB’nin önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş’ın da katıldığı toplantının açılışında yapılan konuşmalarda, OSB’ler arasında dayanışmanın ve bilgi paylaşımının önemine vurgu yapıldı. Geçmiş döneme ait faaliyet ve denetim raporlarının sunulmasının ardından 2024 yılı bilanço ve gelir-gider cetveli ile 2025 yılı tahmini bütçesi görüşüldü. Üyelerle birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda, tüm raporlar oy birliğiyle ibra edildi ve bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

Aidatlarla ilgili yapılan düzenlemelerde ise, sabit oran yerine her üyenin mevcut durumuna göre belirlenen bireysel artışlar uygulamaya alındı. Aidatların düzenli ödenmesinin dernek faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik önemde olduğu vurgulandı.

Toplantı sonunda yapılan seçimde İstanbul Dudullu OSB Başkanı B. Murat Önay yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

OSBDER’in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: B. Murat Önay (İstanbul Dudullu OSB), Eyüp Sözdinler (Tekirdağ Çerkezköy OSB), Cenk Karace (İzmir Atatürk OSB), Erol Diren (İzmir Kemalpaşa OSB), Şenol Telli (İstanbul Birlik OSB), Hüseyin Kutsi Tuncay (Ankara Anadolu OSB), Ömer Faruk Korun (Bursa Hasanağa OSB).

OSBDER’in yeni denetim kurulunda ise Erol Ünal (Ankara Polatlı OSB), Nurtaç Akgöz (Bilecik 1. OSB) ve Cem Hısımcıl (Bursa Kestel OSB) yer aldı.