KAIZEN Award 2025’in şampiyonu Norm Fasteners oldu

İZMİR / EKONOMİ

Bağlantı elemanları sektöründe çeyrek asrı aşkın süredir faaliyet gösteren Norm Fasteners, KAIZEN Award Türkiye 2025’in şampiyonu oldu. Firma, Kasım ayında Madrid’de düzenlenecek olan KAIZEN™ Global Award 2025 Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

KAIZEN™ Institute tarafından her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen KAIZEN™ Award, kurumların operasyonel mükemmellik, sürdürülebilir iyileştirme süreçleri ve yalın yönetim uygulamalarındaki başarılarını ödüllendiriyor. Bu ödül, yalnızca teknik mükemmeliyet değil, aynı zamanda çalışan katılımı, liderlik vizyonu ve sürekli gelişim kültürü gibi temel değerlere dayalı bütünsel bir değerlendirmeyi içeriyor.

Ödülün sahada çalışan ekiplerinin özverisinin, sistematik yaklaşımlarının ve sürdürülebilir iyileştirme kültürünün bir sonucu olduğunu belirten Norm Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Öztürk, “25 yıldır liderliğini sürdürdüğümüz bağlantı elemanları sektöründe, dünya çapındaki en iyi uygulamalarla rekabet edebilmek için her geçen gün daha iyisini hedefliyoruz. Kasım ayında Madrid’de ülkemizi gururla temsil edecek olmak, tüm Norm ailesi adına büyük bir onur” dedi.

Elde ettikleri bu ödülle yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de rekabet güçlerini ve yalın dönüşüm vizyonlarını bir üst seviyeye taşıdıklarını anlatan Öztürk, “Madrid’de düzenlenecek KAIZEN™ Global Award 2025 Finali’nde 20’den fazla ülkenin temsilcileriyle yarışacağız. Türkiye’nin operasyonel mükemmellik alanındaki yetkinliğini uluslararası arenada göstermeye hazırlanıyoruz.Sürekli gelişim, kolektif başarı ve küresel vizyon ilkeleriyle hareket ederek, önümüzdeki dönemde de inovasyon odaklı projelerimizle sektöre yön vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.