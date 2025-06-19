Bağyurdu OSB’nin projeleri Fas’a örnek oldu

İZMİR / EKONOMİ

Dünya Bankası, Türkiye’de tamamlanan başarılı proje örneklerini Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyetine göstermek amacıyla Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’ni (BAYOSB) ziyaret etti. Dünya Bankası temsilcileri, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet, Dünya Bankası kredisi ile Türkiye’de ilk olarak BAYOSB’de ihale edilen, 1.6 MW gücündeki BAYOSB Güneş Enerji Santrali’ni de (GES) yakından inceleyerek süreçler ve sonuçlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında BAYOSB’ye gelen heyette Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Uzmanları Akram Allaoui, Fadoua Ouallal, Adil Ouachoua, Mounir Benyahya; Dünya Bankası Uzmanları Jenny Hasselsten, Amira El Bidawi, Haşim Cihan Demirköprülü, Umut Kılınç, Gürhan Mamaklıoğlu; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden ise Mahmut Açıkgöz bulundu.

Heyeti BAYOSB adına Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, Başkan Vekili Şevket Karahan ve Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Argunhan ağırladı.

Atık su arıtma tesisi de ihale ediliyor

BAYOSB İdari Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda, BAYOSB Bölge Müdürü Figen Akdemir tarafından gerçekleştirilen sunumda, 2008 yılında kurulan BAYOSB’nin bugün geldiği nokta ve yürütülen projeler hakkında detaylı bilgiler verildi. Akdemir, BAYOSB’nin Yeşil OSB” vizyonuyla hareket ettiğini ve tüm projelerini bu hedef doğrultusunda şekillendirdiğini vurguladı. Atıksu arıtma tesisi projesinin de Dünya Bankası finansmanlı OSB kredilendirme projesi kapsamında gerçekleşeceğini belirten Akdemir, “Projenin tüm ihale hazırlıkları tamamlandı. Dünya Bankası süreçleri kısa süre içinde tamamlanacak. Bu yıl atık su arıtma tesisinin ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dünya Bankası desteği ile ilk GES projesini hayata geçiren OSB olarak yeni projelerimizde de Dünya Bankası ile birlikte çalışmak istiyoruz” dedi.

Toplantının ardından heyet, Dünya Bankası destekli projeler arasında yer alan ve Türkiye’de ilk ihale edilen, 1.6 MW gücündeki BAYOSB Güneş Enerji Santrali’ni (GES) yerinde inceledi. Santral, bölgenin toplam enerji ihtiyacının yüzde 7’sini karşılayarak çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlıyor. Ziyaretin son durağı ise bölgede faaliyet gösteren Birim Makina firması oldu. Heyet, Yeşil Endüstri/Yeşil Fabrika anlayışı ile üretimini sürdüren Birim Makina’yı ziyaret ederek şirket kurucuları Şevket Karahan ve Sevgi Karahan’dan şirket vizyonu ile ilgili bilgi aldılar.