BYD'nin Manisa yatırımı, İzmir'in yapay zeka yol haritasına girdi

İZMİR / EKONOMİ

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Ege ekonomisini yapay zeka dönüşümüne hazırlamak üzere çalışmalara hız verdiklerini, belirlenen yol haritasında sağlık turizmi, lojistik ve sürdürülebilir mobilite teknolojilerine odaklanan çalışmaların ön plana çıktığını ifade etti. Zorlu, İzmir'in temel başlıkları arasında Manisa'da kurulacak elektrikli otomobil fabrikasının olması gerektiğini belirterek, “Çinli BYD firması tarafından yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir Ar-Ge merkezi kurma çalışmaları sürüyor. Sürdürülebilir mobiliteyle ilgili burada önemli bir talep oluşacak. Pil teknolojileri, mobilite sistemleri, elektrikli araçlar, otonom sistemler gibi alanlarda yapay zeka teknolojilerine odaklanmalıyız” dedi.

BYD’nin ve Ar-Ge merkezinin ihtiyaçlarının bölgeden karşılanmasının önemli bir hedef olduğunu aktaran Zorlu, “Manisa'da kurulacak otomobil üretim tesisi, yapay zeka yapılanmamız için çok önemli, bu konuda üniversiteler ve yatırım fonlarıyla ortak çalışmalara başlanması gerekiyor. İzmir'in yapay zeka dönüşümünde lojistik sektöründeki gücü ve kabiliyetleri de etkili olacak. Girişimciler limanlarda uygulamaya geçirilebilecek insansız sistemlere ağılık vermeli. Bu teknolojilerin yine İzmir limanlarında kullanılması en önemli hedef noktaları arasında yer alıyor” diye konuştu.

Öte yandan yenilenebilir enerji noktasında da dağıtım sistemlerine yönelik otonom yapıları oluşturmak üzere rol alınabileceğini bildiren Zorlu, "Tarımda yapay zeka dönüşümü adına başarılı girişimlerimiz var. Tarımda su kullanımını düşürme, verimliliği artırma adına da öncü teknolojiler geliştiren bir merkez olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bu başlıkları önceleyen bakış açısıyla kurulacak altyapının, yapay zeka teknolojilerine finansal destek veren yatırım fonlarını da bölgeye çekebileceğini dile getiren Zorlu, bu adımların İzmir'in verdiği beyin göçünün de önüne geçeceğine işaret etti.

Kentteki üniversitelerde Yapay Zeka Mühendisliği bölümlerinin açılmaya başladığını, startup tarafında da hevesli bir kitlenin bulunduğunu sözlerine ekleyen Zorlu, yatırımcı firmalar ve OSB'lerin desteğiyle bu alanda bir başarı hikayesi yazmak istediklerini sözlerine ekledi.