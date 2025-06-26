Küpeli “Eskişehir otomobil yapmayı yeniden öğrenecek”

Ali Baş/Eskişehir

Çin merkezli otomotiv markası SWM Motors, Türkiye’deki üretim hedeflerine ulaşmak için Eskişehir’de kapsamlı bir çalışma yürütüyor. SWM Motors, Urzema Holding bünyesindeki Urzat Otomotiv A.Ş. aracılığıyla, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (EOSB) tesisinde Eylül ayı içinde banttan ilk otomobilini indirmeyi hedefliyor. Üretim hattından ilk araçların inmesi için hazırlıklar ve yatırımlar devam ediyor. Montajı Eskişehir’de tamamlanan araçlar ilk etapta iç pazara daha sonra ise yakın ülke piyasalarına sevk edilecek.

OSB Başkanı Nadir Küpeli, otomotiv yatırımı ile Eskişehir’in 65 yıl sonra yeniden otomobil üretmiş olacağını söyledi. OSB Başkanı Nadir küpeli “Eskişehir 1961 yılında Devrim otomobillerini üretti. Ne yazık ki devamı getirilmedi. Eskişehir’in bir alacağı var. 65 yıllık alacağımızı tahsil etmek istiyoruz. 65 yıllık otomotiv üretme hayalimiz yeniden canlanıyor” dedi.

İlk etapta yerlilik oranı yüzde 11-12

Eskişehir OSB’de kiraladıkları bir fabrikada üretimle başlayacak olan firma ilk etapta Çin’den getirilecek motorlu, elektrikli ve hibrit araç aksamlarının montajını yapacak. Başkan Küpeli “ilk etapta yüzde 11-12 gibi bir yerlilik oranı ile işe başlanacak. 3-4 yıl içinde yerlilik oranının yüzde 51 olması hedefleniyor. Firma hedeflediği üretim kapasitesine ulaşırsa 1 milyon metre kare yer tahsis etmek istiyor” diye konuştu.

Otomobil için devasa fabrikalara gerek yok

OSB Başkanı Nadir Küpeli şu görüşlere yer verdi “ Biz otomobil yapmayı öğreneceğiz. Kısa zamanda nasıl yapılıyor bunu da öğreneceğiz. Devasa fabrikaların kurulmasına gerek olmadığını görüyoruz. 30-40 dönümlük bir alanda üretim yapılıyorsa, biz bunu da yaparız. Devrim otomobilleriyle başlayan serüvenimiz yeni bir boyut kazanarak Eskişehir’in otomotiv sanayisinde, tıpkı havacılık, raylı sistemler ve beyaz eşya sektörlerinde olduğu gibi, Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmesinde kritik bir kilometre taşı olacaktır. Çin kökenli firmaların yatırım için Eskişehir’i daha fazla tercih ettiklerine tanık olacağız. Önemli bir sanayi yatırım dalgasının gelmekte olduğunu görüyoruz”