BSMMMO Başkan Adayı Bünyamin Çolak projelerini ve ekibini tanıttı

EKONOMİ/BURSA

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın 1 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleşecek olan 25.Olağan Kongresinde aday olan Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkan Adayı Bünyamin Çolak, kurul üyeleri ile projelerinin tanıtımını içeren aday tanıtım toplantısını BAOB BSMMMO Murat Güner Konferans Salonunda gerçekleştirdi.

Toplantıda hazır bulunan Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Derneği Başkanı Fatih Arslan, Türkiye Meslekte Birlik Platformu Başkanı Ebubekir Şimşek ve TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nazım Tekelioğlu’nun selamlama konuşmalarının ardından denetleme, disiplin ve yönetim kurulu üyeleri sahneye davet edilerek özgeçmişleri katılımcılar ile paylaşıldı. Üyelerin tanıtımının ardından sahneye çıkan BSMMMO Başkan Adayı Bünyamin Çolak kurul üyeleri ile birlikte birlik fotoğrafı verdikten sonra projelerini ve aday olma amaçlarını açıklayan bir konuşma yaptı.

Meslektaşlarına seslenen Çolak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Ardından projelerini tanıtmaya başlayan Çolak; Yeşil Pasaport, Sosyal Tesis, Muhasebe ve Ekonomi Zirvesi, Muhasebe TV, Yeniden Bilanço Dergisi, Eğitim Atölyeleri, Pozitif Bütçe, Mali Müşavirlik Fakültesi, Kooperatifleşme Modeli ile Ofis Desteği, MİM – Mevzuat İzleme Merkezi, Temsilde Adaletin Sağlanması, Tahsilat Sorunu ve Haksız Rekabetin Ortadan Kaldırılması, Bağımlı Çalışan Meslektaşlara Yasal Güvence, KDV-Gelir Vergisi Mevzuat Çelişkisinin Giderilmesi, Staja Başlama ve Yeterlilik Sınavlarının Bursa’da yapılması olmak üzere pek çok başlıkta proje ve çözüm önerilerini anlattı.