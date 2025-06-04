Gebze’de 680 dönümlük Millet Bahçesi hizmete açıldı

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Gebze’de yapımı tamamlanan Millet Bahçesi düzenlenen törenle halkın kullanımına sunuldu. Tören sırasında Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verirken, Aileler şarkılara alkışlarla eşlik etti. Gebze halkının yoğun ilgi gösterdiği törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar siyasiler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

“Burası Gebze'nin akciğerleri olacak”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Bugün burada bu Millet Bahçesi'nin ilanını yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. O günden bugüne emeği geçen, var olması için çaba harcayan ve her türlü şarta rağmen bu park en güzel şekilde bitecek diyerek bugünlere getiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

430 dönüm yeşil alanla birlikte 250 dönümlük sosyal ve kültürel alanın bir araya geldiğini belirten Büyükgöz, “Burası Gebze'nin akciğerleri olacak” ifadelerini kullandı.

Gebze’ye yeni bir kimlik kazandıracak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın projelerin gönül işi olduğunu ifade ederek, “Hizmet işi gönül işidir. Bir yolculuğa çıkarken önce onun hayalini kurarsınız. Bugün o hayalin gerçekleştiği gündeyiz” İfadelerini kullandı.

Millet Bahçesi’nin Gebze’ye yeni bir kimlik kazandıracağını belirten Büyükakın, “Gebze’nin alameti farikası olacak, kentin yeni nefes alanı hâline gelecek. Gebze Millet Bahçesi’nde her şey vatandaşlarımızın daha sağlıklı, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmesi için tasarlandı. 3,2 kilometrelik yürüyüş ve koşu yollarıyla spor yapmak isteyenler için geniş alanlar oluşturduk. Açık spor sahaları, kondisyon alanları ve Çocuklarımız için hazırladığımız lokomotif köyü, nostaljik bir atmosfer sunarken eğitici bir işlev de görecek. Ayrıca geniş piknik alanları, gölgelikli oturma grupları ve 1000 araçlık otopark ile vatandaşlarımızın konforunu ön planda tuttuk” şeklinde konuştu.