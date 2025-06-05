TTB’ye enerji verimliliği konusunda önemli görev

TARSUS/EKONOMİ



TTB yönetim kurulu haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Borsa Başkanı Mustafa Teke, enerji ve sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdikleri başarılı projelerle ‘Enerji Verimliliği Elçisi’ seçildiklerini açıkladı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilip Eurochambres tarafından yürütülen Türkiye-AB İş Diyaloğu (TEBD II) Projesi kapsamında 6 kez takdir gördüklerini belirten Teke, “2025 yılında hayata geçirilen AB Enerji Verimliliği Destek Programı kapsamında Dış Ticaret Uzmanımız Pınar Alegöz, 3’üncü kez ‘Enerji Verimliliği Elçisi’ olarak seçildi. Türkiye genelindeki oda ve borsaların 25 uzmanı arasında yer alan Pınar Alegöz, 10 KOBİ’de enerji verimliliği denetimleri gerçekleştirecek. Borsamız bu göreviyle sadece yerel ekonomiye değil, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm hedeflerine de katkılar sunacak. Bu proje hem mesleki gelişimimiz hem de ülkemizin yeşil dönüşüm vizyonu açısından önem taşıyor” dedi.



“Çiftçi nasıl ekim yapsın?”

Tarımsal üretim konusunda görüş belirten TTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Titiz ise “Buğday üretiminde girdiler çok pahalı. Çiftçi artık ekonomik tarımsal ürünlere yöneldi. Tarsus’ta artık tonajı yüksek buğday hasadı yapamıyoruz. Mazotun litresi 50 TL’ye dayanmış. Çiftçi nasıl ekim yapsın? Çiftçi açık arazide bahçe ve sebzeye yöneldi. Buğdayı yok sayarsak ülkenin yaşama şansı sıfır. Biz de köylünün buğdayının para etmesini isteriz. Lisanslı depomuzda TMO adına alımlarımıza başladık. Üretici varsa ekmek var” diye konuştu.