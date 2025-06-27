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Pilot il seçildi... Mersin’de ‘Depozito Yönetim Sistemi’ başlıyor

Ulusal Depozito Yönetim Sistemi, Akdeniz’in pilot ili Mersin’de tanıtıldı. Protokol üyeleri telefonlara indirilen DOA aplikasyonuyla örnek olarak kurulan ‘Depozito İade Makinesi’nde deneme uygulamaları yaptı.

Haber Merkezi
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Pilot il seçildi... Mersin’de ‘Depozito Yönetim Sistemi’ başlıyor
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MERSİN/EKONOMİ

Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) gerçekleştirildi. Sistemin Mersin’deki saha uygulamaları ve koordinasyon süreçlerinin anlatıldığı toplantıda konuşan Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, “Türkiye’de üretilen 25 milyar şişenin yüzde 20’si dahi sağlıklı şekilde geri dönüşüme kazandırılamıyor. Doğaya ciddi bir koruma kalkanı oluşturacak döngüsel ekonomi sistemiyle başta sanayiciler olmak üzere çeşitli sektörler büyük fayda sağlayacak. Sistem, ilk etapta aralarında Mersin’in de bulunduğu 7 ilde hayata geçirildi” dedi.

“Bu sisteme ihtiyacımız vardı”
Sistemin 2026 itibarıyla tüm Türkiye’de hayata geçeceğini kaydeden MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise “Ekonomi ve ekonominin temeli olan üretimi korurken, sahip olunan kaynakların sağlıklı şekilde gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz. Bu nedenle, böylesi bir projenin pilot ili seçilmemiz isabetli olmuştur. Tüm dünyada atıklar, stratejik hammadde olarak değerlendirilmeye başladı. Atık oluşumunu engelleyecek veya minimize edecek politikalar kapsamında, atığın kaynağında ayrılarak, geri dönüşüme kazandırılması önemli. Bu noktada; depozito sistemine ülke olarak ihtiyacımız olduğu kaçınılmaz” diye konuştu.

Sıfır Atık Projesi’nin önemli uygulamalarından biri olarak hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemiyle depozito iade noktalarından ambalajların toplanması ve taşınması, ambalajların doğrulanması ve geri kazanılması gibi tüm saha operasyonları tek çatı altında yönetilecek.

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