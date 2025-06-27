Vahap Seçer: “İmar sorunu çözüldü, gelişimin önündeki engel kalktı”  

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) ve Mersin Ekonomi Platformu (MEP) ortaklığında düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile buluştu. Güçlü bir kent olan Mersin’in gelecek dönemde daha da güçleneceğini belirten Vahap Seçer, kente değer katma çabalarının bir program dâhilinde sürdüğünü söyledi. Bu anlamda etkili bir Mersin lobisinin Ankara’da örgütlenmesinin önemini vurgulayan Seçer, “STK’lar örgütlensin, kentin sorun alanlarına müdahale etsin. Ankara’da lobi ve çalışmalarını yapsın. Biz her alanda katkı sunmaya, toplantılara katılmaya, güç ve el vermeye hazırız” dedi.



“Yatırıma başlayabilirsiniz”

Mersin’in en büyük sorununun imar alanlarından kaynaklandığına işaret eden Seçer, “Biz bu sorunu çözdük. Kentin önü açıldı. İstiyorsanız konut, fabrika veya depolama alanlarında yeni tesisler yapabilirsiniz. Şimdi Akdeniz planlarını süratle yapıyoruz. Yeni yollar açıyoruz. Bana göre Mersin’in gelişmesinin önündeki çok önemli bir engeli kaldırmış olduk. Riskli binalarda yerinde dönüşümle ilgili de belediye meclisimiz bir karar aldı. Mevcut ve eski yönetmenlik arasında, konut ya da bina sahibinin aleyhine bir durum var. Daha önce emsalde kabul edilmeyen alanlar şimdi emsale dâhil olduğundan, mülk sahiplerinin yaklaşık yüzde 25 kaybı söz konusu oluyor. Meclisimizden çıkan kararla riskli yapı sahiplerinin evini, eski emsaline yakın şekilde, yönetmelik farkından meydana gelen kayıpları telafi edecek bir karar alıp yürürlüğe koyduk. Bakanlık müracaatında alınacak ‘riskli yapı’ belgesiyle bu işlemler yapılabilecek” diye konuştu.



Ulaşım, katlı kavşaklarla rahatlayacak

Hayata geçirilen ve proje aşamasındaki diğer yatırımlardan da söz eden Başkan Vahap Seçer, şunları kaydetti: “Müftü Deresi Yaşam Vadisi’nin proje aşaması bitti, ihale aşamasına geçilecek. 1500 dönüm alan ve bunun 550 bin metrekaresi; Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir imar planlarından çıkan park alanları. Bölgede otel yapılabilecek turizm alanları dahi var. MESKİ’nin projeksiyonda 20 milyar TL’lik yatırım var. Bunun 17 milyar lirası sahada, çalışılıyor. Hal Katlı Kavşağı için MESKİ deplase çalışmalarına başladı. Yaklaşık 6 ay sürecek. Sonrasında 2. Çevre Yolu ile Mersinli Ahmet Caddesi’nin kesiştiği noktada bir proje ve Saya Katlı Kavşağı ile Kuyuluk Katlı Kavşağı var. Akbelen Katlı Kavşağı için Karayolları Genel Müdürlüğü’ne çağrıda bulunuyoruz. Bununla birlikte merkezde 5 katlı kavşak olacak.”



Marka şehir vizyonuna katkı

MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu ise şöyle konuştu: “Bu toplantı, tüm dinamiklerin ortak akıl ve ortak hareket prensibiyle bir araya gelip güçlü bir lobi sürecini başlatması açısından son derece kıymetli. Sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın kentimizin değerlerine sahip çıkarak istihdamı büyütmesi, marka şehir vizyonuna katkı sunması büyük önem taşıyor. Kentimizin yöneticileriyle istişare kültürü içinde çözüm üretmek, tüm şehir adına yapıcı ve doğru bir yaklaşım. Kamu yönetiminin ortaya koyduğu vizyonun yanı sıra iş dünyamızın öneri, talep ve görüşleri de aynı derecede değerlidir.”



Başkan Gündoğdu, kentin en büyük markalarından Mersin İdmanyurdu Futbol Kulübü’ne sahip çıkılması çağrısı da yaptı.