Murat Şahinler: “TETSİAD’ın yenilenmeye ve tabana yayılmaya ihtiyacı var”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Murat Şahinler, Bursa’daki sektör temsilcileriyle buluştu. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) düzenlenen etkinlikte Şahinler, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, tanınmış sanayiciler ve 250’den fazla sektör temsilcisine adaylık vizyonunu ve projelerini anlattı.

Etkinlikte konuşan Şahinler, ev tekstilinin geleceğini şekillendirecek bir eşikte olunduğuna dikkat çekerek, “Bu süreç sadece bir başkanlık yarışı değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk mücadelesidir. TETSİAD’ın yenilenmeye, gençleşmeye ve tabana yayılmaya ihtiyacı var. Biz de bu değişimi gerçekleştirmek için yola çıktık” dedi.

Türkiye’nin zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğini belirten Şahinler, artan maliyetler ve düşük kurlarla mücadele eden firmaların büyük fedakârlıklarla ayakta kaldığını vurgularken “İşçinin maaşını zamanında ödeyen her firma, bu dönemde birer kahramandır” diye konuştu.

Kapsayıcı ve ulaşılabilir bir yönetim vurgusu

Başkan seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi planladığı projeleri de paylaşan Şahinler, önceliklerinin kapsayıcılık ve ulaşılabilirlik olacağını belirtti. Türkiye’nin her şehrindeki üyelerin yönetime doğrudan erişebileceği bir yapı kuracaklarını söyleyen Şahinler, “Komisyonlar kuracağız, Hometex Fuarı’nı ortak akılla yöneteceğiz. Uluslararası satın almacı sayısını artıracak, dijital fuarcılık altyapısını güçlendireceğiz. Yıl boyunca ticaret heyetleriyle üyelerimizi küresel alıcılara ulaştıracağız” dedi.

Markalaşmaya da önem vereceklerini ifade eden Şahinler, “Fasondan markaya dönüşüm” programı ile üreticilere rehberlik edeceklerini belirtti. Ulusal ve uluslararası fonlara erişim konusunda çalışmalar yapacaklarını da aktaran Şahinler, “AB fonları, BM Kalkınma Programı gibi kaynakları sektöre kazandıracağız. Dijital dönüşüm merkezimizle firmalara altyapı desteği sunacağız. E-ticaret platformlarıyla özel anlaşmalar yapacağız. Ev Tekstili Akademisi’ni kurarak üniversite-sanayi iş birliklerini artıracağız” diye konuştu.