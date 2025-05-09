Mobilya ihracatında nisan rüzgârı  

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,7 artış göstererek 622 milyon 143 bin dolar oldu. Sektörün yılın ilk dört ayındaki ihracatı 2024 yılına kıyasla yüzde 0,1 oranında azalış göstererek 2 milyar 509 milyon 953 bin dolar seviyesine geldi. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise nisan ayında yüzde 26’lık artış kaydederek 72 milyon 873 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Nisan döneminde 307 milyon 402 bin dolarlık ihracata ulaşan AKAMİB, bu dönemde yüzde 8’lik artış sağladı.



ABD pazarında güçlü büyüme

Sektörün Türkiye geneli nisan ayı ihracatında en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, ABD, Fas ve Almanya oldu. İlk 10 pazar içerisinde Birleşik Krallık’a yüzde 52, Fas’a yüzde 26 ve ABD’ye yüzde 19’luk ihracat artışları dikkat çekti. AKAMİB’in nisan ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; Suriye, Almanya, Romanya ve Fransa takip etti. İlk 10 pazar içerisinde Tacikistan’a yüzde 399, Suriye’ye yüzde 107 ve ABD’ye yüzde 105’lik ihracat artışı görüldü.



“Fırsatları, rekabetçi fiyatlarla avantaja çevirebiliriz”

Nisan ayı ihracat verilerini değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, AKAMİB’in yapılan fuar ve B2B organizasyonlarının başarıda etkili olduğunu vurguladı. Komşu ülkelere olan ihracatın artışına değinen Kılıçer, “Dünyada bölgeselleşme akımı güç kazanırken komşu ve çevre ülkelerle yapılan ticarete ayrı bir önem veriyoruz. Suriye pazarının yeniden canlanması da ihracatımızın artmasına katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra uyguladığı vergi bariyerleri ile dünyanın gözünü çevirdiği ABD’de de iyi bir performans göstermemizi önemli buluyoruz. Bu pazara yönelik gerek fuar gerek B2B etkinliklerimizi artırarak daha fazla ihracatçı firmamızın başarılı olmasını istiyoruz. Ancak her zaman vurguladığımız gibi, hedefimiz hangi pazar olursa olsun, fiyat avantajımız cebimizde olmalı. Olası fırsatları değerlendirmemiz için ihracatçıları destekleyecek mekanizmaların devreye alınması lazım” dedi.