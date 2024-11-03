KTO Başkanı Gülsoy: Şirketlerimiz nakit akışı nedeniyle kapanmamalı

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

KTO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa KTO Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Gülsoy, yeni yatırımlara yönelebilmek ve mevcut pazarları koruyabilmek için uygun finansman olanaklarına ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Bugün yaşadığımız sorunların temel nedeni olan enflasyonun ülkemiz için nasıl bir tehdit olduğunu, bu konudaki hassasiyetimizi en başından beri dile getiriyoruz. Şu anda yaşanan enflasyon, tüketici alışkanlıklarının değişmesinden dolayı geçmişte yaşananlardan çok daha farklı. Dolayısıyla şu anda ekonomi yönetiminin enflasyonu kalıcı olarak düşürmek noktasındaki öncelikli amacının çok doğru olduğunu düşünüyor ve 2025-2027 Orta Vadeli Program’da belirlenen hedeflerin tutarlı bir stratejiyi ortaya koyduğunu görüyoruz” dedi.

Ekonomi çarklarının dönmesi adına iç piyasayı ayakta tutacak çözümlerin devreye girmesini beklediklerini kaydeden Gülsoy, “Ekonomimizin tüm kesimlerinde finansman sorunlarının çözülmesi, istihdamın artırılması ve ticaretin canlanması için atılacak her adımı destekliyoruz. Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesi ve dinamik iş gücüyle enflasyonla mücadele sürecinde başarıya ulaşacağına olan güvenimiz tamdır. Enflasyonla mücadeleden taviz vermeden istihdamı gözeten ve büyümeyi hedef alan bir yaklaşımla hareket edelim. Bin bir zahmetle, emekle, mücadeleyle kurulmuş şirketlerimizin nakit akışı nedeniyle kapanmaya varan sıkıntıları yaşamasına müsaade edilmemeli” diye konuştu.

Gülsoy, Kayseri Ticaret Odası eski binasının Dünya Ticaret Merkezi ile takasının yapılması konusunda Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararı da değerlendirerek, kentte organizasyonlar, fuarlar ve kongreler yaparak ekonomiye, ticarete ve tanıtıma katkı vermeyi istediklerini de dile getirdi.