Hakan Fidan açıkladı: Suikast girişimine uğradım, arsenik ve cıvayla zehirlendim!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV yayınında gündemi değerlendirdi. Bakan Fidan, Terörsüz Türkiye hedefine dair açıklamalarda bulundu.

PKK terör örgütü, kongresini topladığını duyururken, önümüzdeki günlerde tarihi bir açıklama yapılması bekleniyor. Bakan Fidan, son gelişmeleri değerlendirirken, gün içerisinde haberlere düşen bilgileri işaret ederek örgütün açıklaması için "Bir müddet daha beklemek durumunda olacağız." dedi.

Bakan Fidan, beklentinin olumlu bir cevap çıkması yönünde olduğunu ifade ederken "Artık silahlı mücadelenin olmadığı, herkesin birbirine saygı duyduğu ve özgürlüğü paylaştığı bir bölgeyi inşa etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye-Amerikan ilişkileri fevkalade iyi olmak zorunda"

Bakan Fidan diğer yandan ABD ile ilişkilere dair de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini işaret eden Bakan Fidan "Sayın Trump’ın, Cumhurbaşkanımıza yaptığı telefon görüşmelerindeki o senkronizasyon şunu ortaya çıkartıyor: Türkiye-Amerikan ilişkileri fevkalade iyi olmak zorunda." şeklinde konuştu.

Bakan Fidan ayrıca, Suriye'yi de değerlendirdi. Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparken, Suriye'nin egemenliğinin ve Suriye halkını topyekun kucaklayacak bir sistemin olmasının önemini belirtti.

"Ağır arsenik ve cıva verildim."

Bakan Fidan, zehirlenme suikastına maruz kaldığına dair bir açıklamada bulundu. Fidan "Ağır arsenik ve cıva verildim, daha sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene kadar oluyor." diye konuştu ve tedavi gördüğünü belirtti.