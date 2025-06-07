Erdoğan'dan Özgür Özel'e Ferdi Zeyrek telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i telefonla arayarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.
AA
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Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan anisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Özel'e, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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