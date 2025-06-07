  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dilek İmamoğlu, Emine Erdoğan'a seslendi: Kadın tutuklular ailelerinden koparılmasın
Takip Et

Dilek İmamoğlu, Emine Erdoğan'a seslendi: Kadın tutuklular ailelerinden koparılmasın

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a seslendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dilek İmamoğlu, Emine Erdoğan'a seslendi: Kadın tutuklular ailelerinden koparılmasın
Takip Et

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a çağrıda bulundu.

X üzerinden paylaşım yapan Dilek Kaya İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Bir anne ve toplum vicdanının sesi olma sorumluluğunu yüreğinde hisseden bir kadın olarak bu mektubu size yazıyorum. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan kadınlar, İstanbul dışındaki cezaevlerine sevk edilmeleri nedeniyle çocuklarından ve ailelerinden koparılmış durumdalar. Bu uygulama, yalnızca bu kadınların değil, geride kalan aile bireylerinin de hayatını derinden etkilemektedir. “Aile Yılı” ilan edilen 2025 yılında, annelik gibi kutsal bir sorumluluğun bu denli ağır şekilde sekteye uğratılması, toplum vicdanını da derinden yaralamaktadır. Günahsız çocuklar annelerinden ayrı düşmekte, bu ayrılık onların ruhsal gelişimlerinde onarılması güç izler bırakmaktadır.

Kadın tutukluların ailelerinden koparılmaması için siyaset üstü vicdani çağrı

Aile bütünlüğünün korunması, hukuk devleti olmanın en temel gereklerinden biridir. Bu tür uygulamalar, evrensel insan hakları ve çocuk hakları bakımından ciddi bir sorgulama gerektirmektedir. Kadınların ve çocukların korunması adına gösterdiğiniz duyarlılığı biliyorum. Sizden ricam; bu meselenin insani yönüyle ele alınması, ilgili kurumlarla istişare edilerek kadın tutukluların ailelerinden koparılmamaları yönünde bir çözüm geliştirilmesidir. Bu çağrımın siyaset üstü, vicdani bir çağrı olarak değerlendirilmesini istirham ediyorum. Desteğinizin bu konuda binlerce insana umut olacağına inanıyor, mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor; sağlık ve esenlikler diliyorum."

Yeşil finansın yükselişi: Sürdürülebilir bir geleceğe yatırımYeşil finansın yükselişi: Sürdürülebilir bir geleceğe yatırımEkonomi

 

Rusya'dan açıklama: Esir Takası anlaşması Ukrayna tarafından askıya alındıRusya'dan açıklama: Esir Takası anlaşması Ukrayna tarafından askıya alındıDünya

 

Gündem
MHP'den yeni komisyon vurgusu: TBMM çatısı altında kurulmalı
MHP'den yeni komisyon vurgusu: TBMM çatısı altında kurulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ağrı teşkilatının bayramını telefonla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ağrı teşkilatının bayramını telefonla kutladı
AFAD duyurdu: Gökçeada açıklarında deprem!
AFAD duyurdu: Gökçeada açıklarında deprem!
İzmir'de otluk alanda yangın! Ekipler müdahale ediyor
İzmir'de otluk alanda yangın! Ekipler müdahale ediyor
Çeşme'de plajlar doldu taştı, adım atacak yer kalmadı: Nüfus 1 milyonu geçti
Çeşme'de plajlar doldu taştı, adım atacak yer kalmadı: Nüfus 1 milyonu geçti
Tehlike giderek büyüyor! Müsilaj Akdeniz'e sıçradı
Tehlike giderek büyüyor! Müsilaj Akdeniz'e sıçradı