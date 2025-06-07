Rusya'dan açıklama: Esir Takası anlaşması Ukrayna tarafından askıya alındı

İstanbul’daki görüşmelere Rusya adına katılan Medinskiy, 2 Haziran’da İstanbul’da yapılan görüşmede esirlerin ve hayatını kaybeden askerlerin karşılıklı olarak teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak Ukrayna tarafının son anda bu karardan geri adım attığını ifade etti.

Savaş esirlerinin değişimini ve cenazelerin teslimi belirsiz bir tarihe erteledi

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Medinskiy, “Ukrayna, savaş esirlerinin değişimini ve cenazelerin teslimini belirsiz bir tarihe erteledi” dedi.