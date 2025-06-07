Dev Fransız şirket duyurdu: Hindistan Rafale üretim merkezi haline geliyor

Defence Turk'ten alınan bilgilere göre, Fransız şirketi Dassault Aviation, 5 Haziran 2025’te Hindistan merkezli Tata Sons’un bir yan kuruluşu olan Tata Advanced Systems Limited (TASL) ile Hindistan’da Rafale savaş uçağı gövdelerinin üretimi için 4 anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Anlaşmalar, ön bölüm, orta gövde, komple arka bölüm ve arka gövdenin yan kabukları dahil olmak üzere temel gövde bölümlerinin yerel üretimini öngörüyor. Army Recognition tarafından yapılan habere göre bahse konu iş için Haydarabad’da yeni bir üretim tesisi kurulacak.

Haydarabad, Rafale gövdelerinin Fransa dışında üretileceği ilk yer olacak

Dassault’a göre bu Rafale gövdelerinin Fransa dışında üretileceği ilk yer. Tesisin 2028 mali yılından itibaren ayda 2 tam gövde teslim etmesi ve hem Hindistan hem de uluslararası müşteriler için bileşenler tedarik etmesi bekleniyor.

Karar, Dassault ve ortaklarının sözleşmenin değerinin bir kısmını Hindistan’a yeniden yatırmasını gerektiren Hindistan’ın 2016 yılındaki Rafale satın alımı kapsamındaki önceki dengeleme yükümlülüklerinin ardından geldi. Bu kapsamda Dassault’un CEO’su Éric Trappier, bu adımın Dassault’un Hindistan’daki tedarik zincirinin genişlemesine katkıda bulunacağını, Rafale programının üretim artışını desteklerken kalite ve maliyet gereksinimlerini karşılamayı hedeflediğini belirtti. Tata Advanced Systems’ın CEO’su Sukaran Singh ise anlaşmayı iki firma arasındaki devam eden iş birliğini yansıtan bir gelişme olarak nitelendirdi.

Dassault'tan daha fazla uçak üretimi hedefi

Dassault halihazırda genişletilmiş bir üretim çabasını yönetiyor. Bu bağlamda teslimatlar 2023’te 13 uçaktan 2024’te 21’e ve 2025’te 25 uçağa yükseliyor. Şirketin sipariş birikimi, 164’ü ihracat müşterileri için olan 230 adet Rafale’yi içeriyor. Buna ek olarak 2023 yılında 6,5 milyar Euro değerinde sipariş aldığını açıklayan Dassault, 2024’te 8,3 milyar Euro sipariş alındığını duyurmuştu.

Anlaşma, yaklaşık 7 milyar Euro değerinde

Haydarabad gövde üretim anlaşması, Hindistan’ın Fransa ile 26 adet Rafale M uçağının tedariki için Nisan 2025’te imzaladığı hükümetler arası anlaşmayı tamamlıyor. Yaklaşık 7 milyar Euro değerindeki anlaşma, 22 adet Rafale M tek kişilik uçak gemisi tabanlı savaş uçağı ve 4 adet Rafale B çift kişilik uçağı içeriyordu. Teslimatların imza tarihinden yaklaşık 37 ay sonra Mayıs 2028’de başlaması ve 2029 ile 2031 arasında tamamlanması bekleniyor. Anlaşma, eğitim programları, bakım paketleri, simülatörler, performansa dayalı lojistik ve Meteor hava-hava füzesi ve Exocet AM39 Block 2 Mod 2 gemisavar füzesi gibi mühimmatları da içeriyor. Sözleşme ayrıca Astra Mk1 ve Rudram serisi dahil olmak üzere Hindistan tarafından geliştirilen füzelerin entegrasyonunu da içeriyor.

Paralel olarak, Dassault, beklenen büyük ölçekli siparişleri yönetmek için Hindistan’da tam bir Rafale son montaj hattının kurulmasını değerlendiriyor. Bu potansiyel gelişme ilk olarak Mart 2025’te Dassault’un CEO’su tarafından artan Hindistan talebini bir faktör olarak göstererek dile getirilmişti. Şirketin üretim büyüme planları, bazıları pandemi dönemi kesintileriyle bağlantılı olan mevcut tedarik zinciri kısıtlamalarının üstesinden gelmeyi içeriyor. Artan üretimi desteklemek için Cergy-Pontoise’de yeni bir üretim tesisi açıldı, ancak üretim kapasitesini genişletmedeki her adımın iki yıla kadar sürmesi tahmin ediliyor. Ayrıca Dassault, özellikle üçte biri ABD’li müşterilere teslim edilen Falcon uçaklarının satışları olmak üzere iş jeti segmentini etkileyebilecek uçak ithalatına yönelik önerilen ABD tarifelerini izliyor.