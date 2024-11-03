Mimarsinan OSB Başkanı Çarşıbaşı: Kendinizi geliştirmek için fırsatları iyi değerlendirin

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu’nda gerçekleşen törene Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, kent protokolü ve öğrenciler katıldı.

Mimarsinan OSB Erva Spor Kulübü’nün şehre ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Çarşıbaşı, “Şehrimizin 44. ERVA Spor Kulübünü açmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Valiliğimiz önderliğinde açılan bu spor okulları çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece fiziksel sağlığı için değil, aynı zamanda disiplin, takım çalışması, liderlik ve özgüven gibi kişisel beceriler kazanmasına da yardımcı olacak. Bugün açacağımız spor kulübümüz, yapılacak sportif faaliyetlerin yanı sıra, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, milli manevi değerlerini, tarihini, kültürünü öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. Kendiniz geliştirmek için fırsatları iyi değerlendirin, yeni şeyler öğrenmekten asla vazgeçmeyin. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz” dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise ERVA Spor Okullarıyla yeni bir hayat tarzı oluşturduklarını anlatarak, “ERVA Spor Okullarına destekte bulunan herkese minnettarım. Bizim bir hedefimiz var. En büyük hedefimiz gençlerimizi kapmak isteyenlere, Kayseri’nin kuzularını almak isteyenlere fırsat vermemek. Sporla, eğitimle Kayseri’nin gençlerini hak ettikleri yere getirmektir. Bu Kayseri’nin kendi projesidir. Kayseri’de lisanslı sporcu sayısında Türkiye’de 8. sıraya geldi” diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından açılışı gerçekleştirilen spor kulübünde, sporcular misafirlere gösteri yaptı.