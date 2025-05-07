Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, KAFUM’da Genç Fikirlerle Buluşacak

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, 8 – 9 Mayıs tarihlerinde KAFUM’da gençlerle buluşacak. Gençlerin projelerini hayata geçirme süreçlerinde ihtiyaç duydukları devlet desteklerini tanıtmayı amaçlayan bu kapsamlı etkinlik, aynı zamanda kamu kurumlarıyla doğrudan temas kurma fırsatı da sunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde sürdürülen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri programı, bu kez Kahramanmaraş’ta gençlerle buluşuyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, 8 – 9 Mayıs tarihlerinde KAFUM’da gerçekleştirilecek. Gençlerin projelerini hayata geçirme süreçlerinde ihtiyaç duydukları devlet desteklerini tanıtmayı amaçlayan bu kapsamlı etkinlik, aynı zamanda kamu kurumlarıyla doğrudan temas kurma fırsatı da sunuyor. Eğitimden istihdama, girişimcilikten sosyal projelere kadar pek çok alanda sunulan devlet teşvikleri hakkında bilgi almak isteyen gençler, organizasyonda bir araya gelecek kurum temsilcileriyle birebir görüşme imkânı bulabilecek.

Kariyer Planlamasına Doğrudan Katkı

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, gençlerin kariyer planlarını şekillendirme, doğru yönlendirme alma ve devletin sunduğu mevcut imkânları doğrudan öğrenme fırsatı da sağlayacak. Genç girişimciler, öğrenci grupları ve kariyerine yön vermek isteyen bireyler için etkinlik adeta bir bilgi ve destek köprüsü niteliği taşıyor. Etkinlik kapsamında kamu kurumları ve kalkınma ajansları, gençlere özel teşvik programlarını tanıtarak geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine katkı sunacak.

Büyükşehir’den Davet: “Tüm Gençlerimizi Bekliyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Gençlerimizin devletimizin sunduğu imkânları doğrudan öğrenebileceği, kendi potansiyellerini gerçekleştirme yolunda önemli bilgiler edinebileceği bu özel etkinliğe tüm gençlerimizi davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Kahramanmaraşlı gençler için önemli bir fırsat olan bu organizasyon, hem bilgiye erişimi kolaylaştıracak hem de kariyer yolculuklarına yön verecek temasların kurulmasına zemin hazırlayacak.