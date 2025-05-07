İstanbul'da hissedilen deprem oldu
AFAD verilerine göre, saat 12:22'de merkez üssü Büyükçekmece açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 9,62 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre ise depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Marmara Denizi'nde saat 12:22 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği 11 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 7, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/GwQmiFlALC
07.05.2025, 12:22:57 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 11.0 km#Kandilli
AFAD: Büyükçekmece açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) depreme ilişkin verileri paylaştı. AFAD, depremin merkez üssünü Büyükçekmece açıkları olarak açıkladı. Büyüklüğünü ise 3.2 olarak duyurdu. Verilere göre, depremin derinliği 9,62 kilometre olarak ölçüldü.