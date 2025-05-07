İstanbul'da hissedilen deprem oldu

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Marmara Denizi'nde saat 12:22 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği 11 km olarak ölçüldü.

AFAD: Büyükçekmece açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) depreme ilişkin verileri paylaştı. AFAD, depremin merkez üssünü Büyükçekmece açıkları olarak açıkladı. Büyüklüğünü ise 3.2 olarak duyurdu. Verilere göre, depremin derinliği 9,62 kilometre olarak ölçüldü.