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Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan Fed böylece 2025'in ilk üç toplantısını da pas geçmiş oldu.

Haber Merkezi
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Fed faiz kararını açıkladı
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Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Net ihracattaki dalgalanmalar verileri etkilemiş olsa da son göstergelerin ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının sağlam kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin daha da arttığı belirtildi.

Komitenin, hedeflerine yönelik risklere dikkat ettiği, daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı görüşünde olduğu ifade edildi.

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Faiz indirimlerine ocak ayında ara vermişti

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti. Fed, mart ayındaki toplantısında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak martta yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.

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