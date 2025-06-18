TİM/Gültepe: Gümrük Birliği bu haliyle rekabete büyük engel

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

İHKİB tarafından düzenlenen, “Türk Hazır Giyim Endüstrisinin Dönüşüm Yolculuğu” başlıklı toplantı, İhracatçılarla uluslararası markaları, sektör profesyonellerini ve uzmanları bir araya getirdi. Toplantının açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini Avrupa’ya gerçekleştirildiğini belirterek, “Yakından tedarik gibi stratejik avantajımız güçlü pozisyonumuzu daha da destekliyor. Orta ve uzun vadede bu artıların yetmeyeceğini biliyoruz. İşte bu bilinçle dijital ve yeşil dönüşümü, yani ikiz dönüşümü hızla tamamlamak istiyoruz” dedi.

“İkiz dönüşümden alnımızın akıyla çıkarız”

Dönüşüm için AB fonlarını etkili şekilde kullandıklarını anlatan Gültepe, tamamlanan ve devam eden projeler için AB’den toplam 37 milyon Euro hibe desteği almaya hak kazandıkları bilgisini verdi. Gültepe, “Bugün geri dönüşüm, karbon ayak izinin azaltılması, dijitalleşme ve sosyal uygunluk konularında Avrupa standartlarını yakalamış, hatta bazı alanlarda geçmiş bulunuyoruz. Ben ikiz dönüşümden alnımızın akıyla çıkacağımızdan hiçbir şüphe duymuyorum. Ancak Gümrük Birliği’nin mevcut haliyle iş birliğimizi desteklemekten çok sınırlayıcı etki yaptığının altını çizmek istiyorum. Teknik temasları süren çalışmaların bir an önce tamamlanmasını arzu ediyoruz. Çünkü biz AB pazarında kalıcı rekabet üstünlüğünün ancak Gümrük Birliği’nin tam modernizasyonuyla mümkün olabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla değişen ekonomik paradigmalara göre Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerekiyor. Ayrıca AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına (STA) Türkiye’nin de dahil edilerek üçlü kümülasyon sağlanmasını önemsiyor ve öneriyoruz” diye konuştu.

Toplantıya uzaktan bağlantıyla katılan Amerikan Hazır Giyim ve Ayakkabı Federasyonu (AAFA) Başkanı Steve Lamar, Türkiye’nin Amerikan markalarıyla güçlü ortaklıklara sahip olduğunu hatırlatarak, “Önümüzdeki aylarda ve yıllarda hepimiz belirsizliklerin yerine öngörülebilirlik ararken, Türkiye’nin bu özelliklerini başarıyla değerlendirebileceğine inanıyorum” dedi.

Gümrük birliğinin modası geçti

Avrupa Tekstil ve Giyim Konfederasyonu (EURATEX) Başkanı Mario Jorge Machado da konuşmasında küresel ticaretin parçalanma ve belirsizlikle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Gümrük birliğine de değinen Machado, “Gürmlük anlaşması 1995’te devrim olarak ortaya çıktı ama modası geçti. Modern ekonminin değişimlere ihtiyacı var. Anlaşmaların değişmesi gerekiyor. Özellikle de tekstilde sürdürülebilirlik ve ürün standartlarında geri kalıyor. Modernize dilmezse tarifeler gümrükte zorluklar yaratacak. Uyum konusunda, teslimatta sorunlar yaşanacak. Maliyetler artacak" diye konuştu.