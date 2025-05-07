Fed/Powell: Başkanın çağrıları kararlarımızı etkilemez

Amerikan Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), gerçekleştirdiği son toplantıda politika faizini yüzde 4,25 -4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Oy birliğiyle alınan bu karar, ABD ekonomisinin mevcut görünümüne ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından şekillendi. Karar sonrasında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmemelerinin ardında yatan nedenleri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini paylaştı.

"Yüksek enflasyon ve daha düşük istihdam ile karşılaşabiliriz"

Powell, kısa vadeli enflasyon beklentilerinde artış olduğunu ve bu artışın önemli bir kısmının gümrük tarifelerinden kaynaklandığını ifade etti. Son dönemde tarifelerde yaşanan artışların beklenenden çok daha büyük olduğunu vurgulayan Powell, bu durumun ilerleyen aylarda hem fiyatlar hem de iş gücü piyasası üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekti. Fed Başkanı, "Tarifelerdeki büyük artışlar bu şekilde sürerse, daha yüksek enflasyon ve daha düşük istihdam ile karşılaşabiliriz" dedi.

"Acele etmemize gerek yok"

Gümrük vergilerinin mevcut seviyelerde kalmasının, bu yıl içinde para politikası hedeflerine ulaşmayı zorlaştırabileceğini söyleyen Powell, özellikle tarife artışlarının zamanlaması, büyüklüğü ve kamuoyunun enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti. Powell, bu koşullarda para politikasında ani değişikliklerden kaçınmanın daha sağlıklı olacağını dile getirdi. "Politika faizini şu anda iyi bir yerde görüyoruz. Acele etmemize gerek yok. Tarifelerin etkilerini ilerleyen haftalarda daha iyi görebileceğiz" ifadelerini kullandı.

"Para politikasında ayarlama yapmamız için beklememiz gereken bir noktadayız"

ABD ekonomisinin genel olarak dirençli bir yapıda olduğunu söyleyen Powell, temel enflasyon göstergelerinde de olumlu bir seyir izlendiğini belirtti. Ancak belirsizlikler ortadan kalkmadan yeni bir adım atmanın doğru olmayacağını vurguladı. Powell, "Para politikasında ayarlama yapmamız için beklememiz gereken bir noktadayız" derken, şu anki politika duruşunu korumakta kararlı olduklarını ifade etti.

"Başkanın ya da başka kişilerin çağrıları, bizim görevimizi yerine getirirken dikkate aldığımız unsurlar değil"

Fed Başkanı, kamuoyunda sıkça gündeme gelen faiz indirimi çağrılarına da değindi. Bu tür çağrılarım Fed'in görev alanına etkisi olmadığını belirten Powell, "Bu yıl içerisinde faiz indirimlerinin uygun olabileceği bazı durumlar oluşabilir. Ancak başkanın ya da başka kişilerin çağrıları, bizim görevimizi yerine getirirken dikkate aldığımız unsurlar değil" değerlendirmesinde bulundu.

Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin hâlâ genel olarak hedefle uyumlu seyrettiğini söyleyen Powell, kısa vadede yaşanan yükselişin yakından izlendiğini vurguladı. Gümrük tarifelerindeki artışların önümüzdeki dönemde ekonomik göstergelere etkisi konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu kaydeden Powell, para politikasında yeni bir adım atmadan önce bu belirsizliklerin giderilmesini bekleyeceklerini söyledi.