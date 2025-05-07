Mahfi Eğilmez açıkladı: Piyasaya ve kura bakınca yapılması gereken iki şey var

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyon geçen yıl nisanda 3,18'di bu yıl 3'e inince yıllık bazda hafif düşüş oldu. Bundan sonraki aylara bakınca mayıs da geçen yıl yüksek orada da düşüş bekliyorum. Benim bir simülasyonum var. Şu an yüzde 37,86 'dayız mayıstan itibaren her ay ortalama yüzde 2 gelirse enflasyonda yılı yüzde 32,83'le bitiriyoruz. Petrol fiyatlarında Türkiye lehine gelişmeler var, olumsuz etkiler de var. Bizim enflasyonla mücadele programında yüzde 20'lere gelmiş olmamız lazımdı.

"Ne kadar daha tutacağız kuru?"

Ölçemediğimiz bir şey var onu CDS primiyle ölçüyoruz. Bir yandan faiz artırdık ama bir yandan risk yaratmaya devam ediyoruz. Bu kurları yukarı götürüyor, maliyeti artırıyor. 57 milyar dolarlık rezerv harcamış görünüyoruz. Bu da çok sürdürülebilir değil. Ne kadar daha tutacağız kuru?

"Yapılması gereken iki şey var"

Enflasyon tahmininde revizyon olmalı. Merkez Bankası'nın mevcut rakamı devam ettirmesi durumunda aldıkları önlemler eksik kalıyor diye düşünür insan. Bence OVP'yi oturup baştan başa revize etmek lazım. Ekimden bu yana çok şey değişti. Piyasaya bakınca, kurlara bakınca Merkez Bankası hala döviz harcayarak kuru tutuyorsa yapılması gereken iki şey var. Bir, yarattığın riskleri ortan kaldıracaksın. Bunları kaldıramıyorsan faizi artıracaksın. Hem bir yandan risk yaratayım hem de faizler düşük olsun, böyle bir dünya yok.

"Hala artıda olmamız bir başarı gibi görülmemeli"

Geçmiş yıllara göre swap hariç rezervler hala artıda. Ama rezervler sürekli azalıyor, esas bakılacak olay bu. Biz-60 milyar dolar rezerve geldiğimizde irrasyonel politikalar vardı. Son bir yıldır rasyonel politikalara döndüğümüzü söylüyoruz. Hala artıda olmamız bir başarı gibi görülmemeli.

"Çoklu organ yetmezliğinden çıkmamız lazım"

Bazı ülkelerin bir tane sorunu var, kiminde enflasyon kiminde büyüme. Bizde her alanda sorun var. Enflasyon sorunlu, büyüme düşüyor, işsizlik biraz daha rahat gibi, cari denge sorunlu olmaya gidiyor, bütçe sorunlu. Hepsini birden çözmek çok zor. İnsanlara olumlu bir gelecek sunabiliyorsan bazı şeyler değişebiliyor. Bizim çoklu organ yetmezliğinden çıkmamız lazım. Enflasyonu süratle çözmek lazım, zamana yayınca büyüme gidiyor.

Güçlü istihdam verisi ABD'de resesyon riskini silmiş gibi. Eğer istihdam beklentisi de kötü gelseydi Fed zor durumda kalabilirdi.